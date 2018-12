Real Madrid: Ronaldo pidió que Vinicius Junior juegue a préstamo en Valladolid "Me encantaría tenerlo en el Valladolid. Se lo he pedido al Real Madrid, pero es muy difícil que nos dejen a alguien tan bueno", dijo el ex jugador

Vinicius Junior llegó a Real Madrid para el inicio de esta temporada (Foto: AFP). Vinicius Junior llegó a Real Madrid para el inicio de esta temporada (Foto: AFP).