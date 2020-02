Eden Hazard fue parte del Real Madrid luego de más de tres meses. Fue parte del encuentro ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu y se llevó las palmas de los espectadores a pesar del resultado (2-2). Tras el encuentro, tuvo unos minutos para conversar con la prensa, demostrar su gran manejo del español y corregir cómo se pronuncia su nombre.

El periodista de Movistar+, le consultó al belga: “¿cómo se pronuncia tu apellido?”. Todos intentan que la 'H' no suene; sin embargo, esto no debería suceder, aunque, al delantero le da igual. Explica ya estar acostumbrado.

Sobre el partido, explicó: “me he sentido bien. Los primeros diez minutos estaba cansado, pero con el paso de los minutos me he encontrado bien. Estoy feliz con mi partido, pero no con el resultado”.

“Cuando un equipo gana 2-1 lo intenta cerrar, pero no ha podido ser. Queda mucha Liga todavía y la vamos a pelear hasta el final. Hemos tenido oportunidades y merecimos marcar más goles. Estamos trabajando bien y estando juntos vamos a ganar muchos partidos y nos va a ir bien”, declaró.

Un Hazard que jugó 70 minutos y que contestó a las preguntas en inglés, pero que prometió, entre risas, que la próxima entrevista la contestará en castellano, demostrando su adaptación a España.