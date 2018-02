El Real Madrid (3º) recibe el sábado (10:15 a.m. EN DIRECTO EN VIVO ONLINE por DirecTV) al Alavés (15º) en la 25ª jornada de la Liga española, buscando seguir reduciendo la brecha con el líder, el FC Barcelona, y dejar atrás la irregularidad mostrada durante parte de esta temporada.

"Hemos tenido nuestro momento un poco difícil en la temporada, ahora estamos en un periodo donde las cosas nos salen", aseguró el técnico blanco, Zinedine Zidane, el miércoles tras ganar 3-1 al Leganés en partido aplazado de la 16ª jornada.

Real Madrid vs. Alavés: horarios en el mundo

Perú 10:15 a.m.

Colombia 10:15 a.m.

México 9:15 a.m.

Argentina 12:15 p.m.

Chile 12:15 p.m.

España 4:15 p.m.

Estados Unidos (Florida) 10:15 a.m.

"Tenemos confianza, creemos más, cada uno de los jugadores está dando más en el campo. La suma de cada uno hace que al final conseguimos un muy buen partido", añadió Zidane, cuyo equipo encadenó en Leganés su cuarta victoria consecutiva en partidos oficiales.

El triunfo le permitió arrebatar la tercera posición al Valencia y colocarse a 14 puntos de los azulgranas y a 7 del Atlético de Madrid, el segundo clasificado.

El Real Madrid quiere seguir rebajando la brecha con los dos primeros con una victoria ante un Alavés, que busca poner más tierra de por medio con los puestos de descenso.

Una victoria pondría al Real Madrid muy cerca del Atlético, que el domingo tiene un difícil desplazamiento a Sevilla (5º).

Posible once del Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Theo Hernández; Casemiro, Kovacic, Isco, Lucas Vázquez, Asensio y Cristiano Ronaldo.