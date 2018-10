Real Madrid visitará al Alavés este sábado (11:30 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2), en el estadio de Mendizorroza, por la fecha 8 de LaLiga Santander. En sus últimos tres partidos, el conjunto de Julen Lopetegui no logró la victoria, además se fue sin anotar.

Las comparaciones son odiosas y cada vez más se realizan en torno a la figura de Lopetegui. Lo igualan a Rafa Benítez, un gran técnico, estudioso del fútbol, que no supo dar con la tecla del vestuario blanco. En este caso solo una mala racha de resultados, con números que empeoran el presente en la comparativa, pueden provocarlo.

Real Madrid vs. Alavés: ¿a qué hora juegan y en qué canales se transmitirá el compromiso por LaLiga Santander?

Perú : 11:30 a.m. (ESPN 2)

Colombia : 11:30 a.m. (ESPN)

México : 11:30 a.m. (ESPN)

Argentina : 1:30 p.m. (ESPN)

Ecuador : 11:30 a.m. (ESPN)

Chile : 1:30 p.m. (ESPN)

España : 6:30 p.m. (beIN Sports, Movistar Partidazo)

Estados Unidos (Miami y Nueva York) : 12:30 p.m. (beIN Sports)

Costa Rica : 10:30 a.m. (Sky y TDN)

Real Madrid vs. CSKA Moscú: resumen del partido. (Video: ESPN)

Quiere huir de ello Lopetegui, aislado de la crítica y consciente de la presión que rodea a su cargo. Una derrota es un terremoto. Una semana en la que cayó con mala imagen en Sevilla, empató sin pegada en el derbi madrileño y se chocó con un muro en Moscú para acabar derrotado por el modesto CSKA, impulsan al Real Madrid a un profundo bache del que debe salir con urgencia. Todo lo que no sea ganar en Mendizorroza provocará dos semanas de parón liguero muy duras.

Lopetegui deberá suplir las ausencias de Dani Carvajal y Marcelo. (Foto: EFE) Lopetegui deberá suplir las ausencias de Dani Carvajal y Marcelo. (Foto: EFE)

El panorama mejora para Lopetegui al recuperar efectivos de su plantilla en plena mala racha de lesiones y molestias. Aunque pierde a sus dos laterales titulares, con las lesiones musculares de Dani Carvajal y Marcelo, y espera que sea el último encuentro sin la magia de Isco, convaleciente de su operación de apendicitis, el técnico madridista puede contar con Sergio Ramos y Gareth Bale.

Son los dos líderes de su equipo en defensa y ataque. Y junto a ellos regresa al once en el centro del campo Luka Modric. La columna vertebral madridista. Además Lopetegui piensa en introducir más novedades. La portería en Liga será de nuevo para Courtois, a los laterales parten como favoritos Odriozola y Reguilón, con buenas sensaciones en su primer partido en Moscú, y en función del sistema por el que apueste en busca de los goles perdidos, la situación de Karim Benzema podría cambiar.

Pide paso Mariano, que aporta mucho más remates en menos minutos que Karim, aunque ambos podrían compatibilizar bien si el Real Madrid juega con dos puntas. Si se mantiene el tridente lo hará con él Marco Asensio. Un objetivo vital, volver a marcar tras 319 minutos sin hacerlo y quien sabe si pasar a liderar en solitario LaLiga por la mala línea del Barcelona, con el que comparte coliderato y que visita el complicado estadio de Mestalla.

En el Alavés, tras la segunda derrota de la temporada encajada ante el Levante (2-1), el conjunto vasco se encuentra en la sexta posición a sólo tres puntos del liderato. A pesar de todo, el último resultado no ha cambiado demasiado la situación de un equipo que tiene la moral muy alta, tras protagonizar uno de los mejores arranques de su historia.

Abelardo Fernández no podrá contar para este encuentro con el defensa brasileño Rodrigo Ely y Adrián Marín por lesión y mantiene la duda del atacante ghanés Patrick Twumasi, aunque ha recuperado durante la semana a hombres como Rubén Duarte y Jorge Franco "Burgui", que fueron sustituidos en la pasada jornada.

Los alavesistas han insistido durante la semana en la posibilidad de poder sorprender a un Real Madrid que no atraviesa su mejor momento. Como es habitual, el partido ha levantando gran expectación en la capital vasca y el estadio de Mendizorroza rozará el lleno para recibir a un equipo que desea seguir con la tradición blanca en Vitoria, donde no pierden en Liga desde hace más de 87 años.

Para este duelo es posible que salten al terreno de juego dos jugadores con pasado madridista, como el portero Fernando Pacheco y el delantero Rubén Sobrino. El "Pitu" podría recuperar el "once" que tanto cambió en el último encuentro y en la zaga podrían actuar Rubén Duarte y Ximo Navarro, por las bandas con Víctor Laguardia y el chileno Guillermo Maripán en el eje de la defensa.

En el centro del campo podría recuperar su puesto Darko Brasanac junto a Wakaso Mubarak, mientras que las bandas estarán ocupadas por Ibai Gómez y Jony Rodríguez. Además de Rubén Sobrino, es muy posible que el argentino Jonathan Calleri vuelva como referencia ofensiva del equipo vitoriano.

Posibles alineaciones:

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Maripán, Laguardia, Duarte; Ibai Gómez, Brasanac, Wakaso, Jony; Sobrino y Calleri.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Marco Asensio y Mariano.

Fuente: EFE