La 'BBC' en horas bajas, tras dejar de ser intocable, vuelve a escena con Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo perfilados como titulares en el Real Madrid, que estrena este sábado (10:15 a.m. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por DirecTV) tercer puesto en la liga español ante el mejor Deportivo Alavés del curso, resucitado por Abelardo y en racha.

La situación de Marco Asensio, a quien se le ha extraído una muela del juicio, y la vuelta al once de Real Madrid tras el descanso de Leganés de Cristiano Ronaldo favorecen el regreso de la BBC, pese a que el tridente blanco haya dejado de ser inamovible para Zinedine Zidane.

Real Madrid vs. Alavés: horarios en el mundo

Perú 10:15 a.m.

Colombia 10:15 a.m.

México 9:15 a.m.

Argentina 12:15 p.m.

Chile 12:15 p.m.

España 4:15 p.m.

Estados Unidos (Florida) 10:15 a.m.

El técnico de Real Madrid ha encontrado goles y buen rendimiento desde que apuesta por Lucas Vázquez y Asensio de titulares, ya dio el paso de sentar en el banquillo a Benzema por su falta de gol en la visita al Real Betis y con Bale (tres suplencias en los cuatro últimos partidos) deja entrever problemas físicos que invitan a no forzar para evitar otra lesión muscular.

El Real Madrid está relanzado y ha firmado cuatro triunfos consecutivos desde su último tropezón liguero en la visita al Levante, con uno de ellos clave en el gran duelo ante el PSG que ha devuelto el optimismo. En Liga ha recuperado la pegada, con 13 tantos en sus tres últimos partidos (una media de 4,3 por encuentro) y su siguiente reto es alcanzar en la segunda plaza a un Atlético de Madrid al que tiene a siete puntos.

Cristiano Ronaldo regresará al once titular Cristiano Ronaldo regresará al once titular

Después de la polémica surgida por los 29 segundos que tuvo Dani Ceballos en el partido aplazado del miércoles en Butarque, que ha llevado a Zidane incluso a pedirles perdón públicamente, todo apunta que el andaluz será titular en el Bernabéu. Precisamente ante el Alavés firmó su mejor partido de blanco en la primera vuelta, marcando un doblete en Mendizorroza.

Vuelve a portería Keylor Navas tras rotar y en defensa la baja del capitán Sergio Ramos por sanción la cubrirá Nacho. Se reencontrará con un Alavés ante el que mostró su mejor nivel Theo, que cubre la baja de Marcelo en el lateral izquierdo. Junto al brasileño en el capítulo de bajas por lesión aparecen Jesús Vallejo, Toni Kroos y Luka Modric, más previsiblemente la de Marco Asensio.

La gran duda por despejar en el equipo titular de Zidane será si mantener a un Lucas Vázquez pletórico, convertido en máximo asistente del equipo con ocho pases de gol, o mantener a Isco Alarcón. Aunque las rotaciones pueden deparar más sorpresas en un Santiago Bernabéu que presentará buena entrada.

El Alavés visita el estadio madridista en su momento más dulce de la temporada, con tres victorias seguidas ante Celta (2-1), Villarreal (1-2) y Deportivo de La Coruña (1-0) que le han hecho dar un salto en la clasificación y abrir una brecha de diez puntos con los puestos de descenso.

El "efecto Abelardo" pondrá a prueba al equipo blanco, después de competir y poner contra las cuerdas a equipos como el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Wanda Metropolitano y el Camp Nou, respectivamente, aunque finalmente el triunfo fue para los locales.

El técnico asturiano no podrá contar con Munir El Haddadi para este choque por acumulación de tarjetas y tampoco podrá alinear a Carlos Vigaray, que continúa con su proceso de recuperación de su lesión muscular, mientras que Héctor Hernández está cogiendo el ritmo día a día.

La última victoria lejos de Mendizorroza ante el Villarreal ha dado alas al cuadro alavesista, al que le faltaba refrendar su buen juego fuera de su feudo con un buen resultado como el conseguido en el estadio de La Cerámica. La expedición del Alavés para viajar a Madrid estará compuesta por 19 jugadores, entre quienes no estará Wakaso por decisión técnica.

El "Pitu" volverá a apostar por una táctica 4-4-2 en la que alineará al portero, canterano del Real Madrid, Fernando Pacheco, que estará acompañado por una línea defensiva formada por Rubén Duarte, Rodrigo Ely y Víctor Laguardia, mientras que en la banda derecha podrían actuar Martín Aguirregabiria o Alexis Ruano.

En el centro del campo, es posible que Tomás Pina y Manu García repitan como pareja y por las bandas jueguen Alfonso Pedraza e Ibai Gómez, con la referencia en punta de John Guidetti y Rubén Sobrino, que sustituirá a Munir.

Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Theo; Casemiro, Ceballos, Isco; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Alavés: Pacheco; Martín Aguirregabiria o Alexis, Rubén Duarte, Rodrigo Ely, Laguardia; Tomás Pina, Manu García, Alfonso Pedraza, Ibai Gómez; John Guidetti y Rubén Sobrino.



Árbitro: Estrada Fernández (colegio catalán).



Estadio: Santiago Bernabéu.

Puestos: Real Madrid (3º, 48 puntos); Alavés (15º, 28 puntos).



La clave: La pegada resucitada del Real Madrid que tapa los errores defensivos que sigue cometiendo tras encajar gol en ocho partidos consecutivos.



El dato: El Real Madrid ya igualó con 23 goles en el Bernabéu al Barcelona como equipo más goleador en su estadio. Sin embargo con los 13 encajados solo hay nueve equipos en Primera que reciban más tantos de local. El Alavés llega en su mejor momento con tres victorias consecutivas.



La frase:



Zidane: "El Alavés es un equipo que nunca baja los brazos, nos vamos a encontrar a un rival difícil".



Abelardo: "El Real Madrid es el mejor equipo del mundo en transición".



El entorno: la buena racha que engancha el Real Madrid y la hora del partido aumentarán la presencia en las gradas de aficionados respecto a los últimos partidos ligueros de un Bernabéu al que regresan Pacheco, Medrán, Sobrino y Burgui, formados en la cantera blanca.