Ver Real Madrid vs Albacete EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Carlos Belmonte por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 14 de enero de 2024, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV y Movistar Deportes transmiten en Perú, Sky Sports en México, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV en España. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

