Real Madrid vs. Alcoyano EN VIVO | EN DIRECTO se enfrentan este miércoles 20 de enero en el partido válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Revisa horarios, canales de TV y todos los detalles del encuentro que se desarrollará en el estadio Campo Municipal El Collao.

Real Madrid vs. Alcoyano: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco; Marco Asensio, Vinicius y Mariano.

Alcoyano: José Juan, Jordán, Primi, Raúl González, Pablo Carbonell, Alberto Rubio, Jony Ñíguez, Juanan, Ángel, Mourad y Jona.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Alcoyano?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Alcoyano?

La transmisión oficial del partido por la Copa del Rey estará a cargo de DirecTV Sports, DAZN y Cuatro (España). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo a través de la web de El Comercio.

¿Dónde se jugará Real Madrid vs. Alcoyano?

¿Cómo llegan Real Madrid y Alcoyano al partido?

La ‘Casa blanca’ perdió la oportunidad de pelear por el primer trofeo del 2021 con la derrota frente al Athletic Club, que terminó como el ganador de la Supercopa de España. Después de la amarga presentación, el equipo dirigido por Zinedine Zidane quiere pasar la página.

Precisamente, el entrenador francés buscará coronarse por primera vez en la Copa del Rey. Hasta aquí, el técnico de los merengues no pudo alcanzar la final de la competición, que el club ganó por última vez en 2014 tras imponerse a Barcelona.

“Por la ilusión de ganar algo, cualquier competición. Lo nuestro es el día a día. No se puede siempre ganar, pero nos preparamos para eso. Gracias por decirme que no he ganado la Copa, y por eso que tengo ilusión en ganarla”, declaró en la previa Zidane.

LEE TAMBIÉN: Raúl González tendrá que aislarse del Real Madrid Castilla tras dar positivo a coronavirus

Real Madrid se presentará en el duelo sin Dani Carvajal, Sergio Ramos y Rodrygo Goes, todos por lesión. Mientras que Raphael Varane y Luka Modric tendrán descanso por la seguidilla.

Tampoco estará Martin Odegaard, quien desea tener minutos y ya ha pedido marcharse cedido a otro club. El volante noruego, que están en buenas condiciones físicas, no cuenta para el entrenador francés.

Por su lado, Alcoyano quiere dar el gran golpe en la competición. El conjunto comandado por Vicente Parras encarará el juego en el mejor momento de la temporada, pues acumula seis jornadas ligueras sin perder y con una excelente trayectoria en la Copa tras eliminar al Laredo y Huesca.

“Creo que no es un partido trampa porque vimos lo que acaba de hacer, eliminar a un primera y sabemos lo que está pasando. Es justo lo contrario”, indicó Zidane sobre el rival, que perderá al delantero Manuel Raíllo y el central Ángel Cano, fichado recientemente.

José Solbes y Jona Mejía que el pasado domingo no disputaron el derbi provincial en casa del Hércules por la cláusula del miedo, estarán disponibles. La otra novedad será el lateral zurdo Pablo Carbonell, que después de un mes volvió a la actividad.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

FC Barcelona: la imagen que se viralizó en redes sociales tras la derrota azulgrana por la Supercopa frente al Athletic Club