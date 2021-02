Conforme a los criterios de Saber más

Este Real Madrid confunde a muchos o, al menos, invita a la duda. Se acerca con 52 puntos al Atlético (55) en el liderato de La Liga, pero se dejó vencer semanas atrás por el Levante en el Alfredo Di Stéfano; fue a la Supercopa de España a defender su título vigente y el Athletic le trasquiló las ilusiones, y como si no fuese suficiente protagonizó una vergüenza mundial: el Alcoyano de la Segunda B (Tercera División) lo eliminó de la Copa del Rey. Entre temblores y eclipses, esta semana desfila por la Champions League con la única carta donde Zinedine Zidane apuesta a ganador.

Contra el Atalanta -cuidado con los colombianos Muriel y Zapata-, los merengues ponen en juego una valiosa racha del técnico francés ante equipos de la Serie A de Italia: 9 partidos, 8 victorias y tres clasificaciones en duelos directos de la Champions League.

No es poco lo logrado por los equipos de ‘Zizou’, pero cuando se trata del Real Madrid todo debe ser perfecto. En ese ideal, le aparecieron más de una dificultad en el camino. La última es la lesión de Karim Benzema a tres días de visitar Bérgamo por la ida de los octavos de final.

“Veremos, (Benzema) tiene otra resonancia. No les puedo decir. No vamos a arriesgar. Si no puede estar, no estará”, dijo tras ganarle el sábado pasado al Real Valladolid de visita con gol de Casemiro y conseguir su cuarta victoria seguida en LaLiga.

“Estamos bien, estamos teniendo continuidad con los resultados. Todo el equipo defiende muy bien. Con el balón podemos hacer cosas. Llegamos bien y hay que descansar bien. El partido del miércoles lo vamos a preparar de la mejor manera posible”, alentó el galo en medio de los cuestionamientos de la prensa española.

Desde que Cristiano Ronaldo dejó al club, el Real Madrid ha caído dos veces en octavos de final. En la temporada 2018-2019, se vio superado en el Bernabéu por el Ajax (4-1) a pesar de haber ganado en Holanda (2-1). Y en la campaña anterior, ni los seis meses de diferencia que hubo entre la ida (febrero 2020) y la vuelta (agosto 2020) le sirvieron para impedir que el Manchester City le sacuda la realidad en la cara. Los ‘Citizens’ fueron superiores en Madrid (2-1) y en Inglaterra (2-1).

Cara a cara

El duelo Atalanta-Madrid está saliendo del foco mediático que ganó días atrás por el COVID-19. La prensa internacional recordó que fue la eliminatoria entre Atalanta y Valencia, por los octavos de final de la temporada anterior, el que detonó los contagios de coronavirus entre Italia y España. La llamada “Bomba biológica” cumplió un año el pasado 19 de febrero.

En el plano deportivo, este encuentro tiene los suficientes argumentos para captar la atención de los medios. No solo por tratarse del Real Madrid sino por lo que viene construyendo el Atalanta: solo cayó dos veces en los últimos 24 partidos , se metió al cuarto lugar de la Serie A (43 puntos) y disputa su segunda eliminatoria directa en Champions League.

Además, puede jactarse de tener lo que el Real Madrid carece: el gol. Todas las balas en el Bernabeú son puestas en Benzema, hoy lesionado y con un registro de 17 tantos y 5 asistencias. En cambio, Atalanta disfruta de la dupla colombiana entre Luis Muriel (17 goles y 5 asistencias) y Duván Zapata (13 goles y 8 asistencias) en la presente campaña . Solo por la Serie A, entre anotaciones y pases gol, ambos participaron en 32 de los 53 tantos; es decir, 60% de goles.

Luis Muriel ya habló del partido entre Real Madrid y Atalanta. (Foto: AP)

En el cuadro merengue, si Benzema no llega listo al partido en Italia, Zidane tendrá que echar mano de Mariano Díaz, quien apenas suma 1 gol en toda la temporada en curso.

Radiografía de la mano de ‘Zizou’

Zinedine Zidane tiene un partido aparte ante clubes italianos por la Champions League, comenzado por el dato de que en cuatro de las cinco ediciones que ha dirigido a los merengues tuvo que encontrarse en el camino contra equipos de la Serie A.

Un mes después de recibir las riendas de los merengues por la salida abrupta de Rafael Benítez, el Real Madrid se enfrentó por los octavos de final a la Roma. El primer duelo fue en el Olímpico de la capital italiana y se abrió con un zapatazo de Cristiano Ronaldo (57′) que se coló en el arco rival. Jesé completó la victoria (2-0) madridista, mientras que James Rodríguez sufrió una dura caída que le lastimó el hombro derecho.

El colombiano, sin embargo, pudo recuperarse a tiempo y tres semanas después colaboró con un gol para que el Madrid selle su clasificación con otro 2-0 en el que también anotó Cristiano Ronaldo. Aquella temporada 2015-2016 se coronaría con la primera de las tres ‘Orejonas’ que ganaron los merengues con ‘Zizou’ en el banco.

En la siguiente campaña, la tarea de octavos de final la puso el Napoli. El cuadro napolitano sorprendió en los primeros minutos en la ida jugada en el Bernabéu con un gol anotado por Lorenzo Insigne (8′). Solo la rápida recuperación de los blancos con tantos de Benzema (18′), Toni Kroos (49′) y un bombazo de Casemiro (54′) permitieron que el viaje de vuelta a Italia sea más tranquilo.

En el exestadio de San Paolo, hoy Diego Armando Maradona, el Napoli volvió a ponerse arriba en el marcado ajustando la serie con tanto de Mertens (24′). En la complementaria, Sergio Ramos (57′) puso la igualdad y los locales se vieron acorralados por el poderío español. Un autogol del mismo Mertens (57′) y el gol agónico de Álvaro Morata (90′) confirmaron el pase a cuartos de final.

En aquella misma edición, el Real Madrid se midió en la final contra la Juventus. El 4-1 con que se impuso el equipo de Zidane fue la mejor muestra de una campaña encaminada para que los merengues se conviertan en el primer equipo en ganar el torneo de forma consecutiva desde que pasó a llamarse Champions League.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador (20′) en Cardiff tras asistencia de Carvajal. Sin embargo, un golazo de chalaca anotado por Mario Mandzukic (27′) emparejó la final. En la segunda etapa, los de Zidane pudieron romper la férrea defensa de la ‘Vecchia Signora’ con un disparo potente de Casemiro (61′). Casi en seguida, Cristiano volvió a marcar (64′) y con las cartas echadas a favor del campeón vigente, Asensio confirmó la victoria (90′).

Para la temporada 2017-2018, en la que se consagraría el tricampeonato madridista en Champions League y la ‘Orejona’ número 13 para el club, la Juventus volvió a ser el rival de turno. Por los cuartos de final, la serie comenzó en Turín y fue una noche de gala para el Real Madrid que se llevó una goleada (3-0) de regreso a casa. Fue, también, el partido en el que Cristiano Ronaldo se ganó el respeto de los hinchas bianconeros con un golazo de chalaca como parte de su doblete. El otro tanto fue de Marcelo.

La vuelta, por otro lado, no fue nada sencilla para equipo de ‘Zizou’. La Juventus antepuso el honor y con dos goles de Mandzukic y otro tanto más de Matuidi igualó la eliminatoria en el Santiago Bernabéu. El alargue parecía inminente, pero un penal cobrado a Lucas Vásquez cerca al final cambió la historia . Buffon, muy ofuscado con el arbitraje, reclamó de forma airada y vio la tarjeta roja. En tanto, Cristiano Ronaldo facturó desde los doce pasos y abrió la puerta de las semifinales.

La última vez que el Real Madrid, con Zidane en el banco, se enfrentó a un club italiano fue en la presente edición del torneo. Los blancos habían arrancado mal la campaña con una derrota como local ante el Shakhtar Donetsk (3-2) y un empate agónico frente al Borussia M’Gladbach (2-2) en Alemania .

Apareció, entonces, por la tercera fecha el Inter de Milán, que venía con la chapa de haber sido finalista de la Europa League la temporada anterior. El Madrid, con mucho amor propio, sacó adelante los dos partidos contra los ‘neroazurras’ para que Zidane mantenga la paternidad contra los equipos del Calcio italiano.

En el estadio Alfredo Di Stéfano fue triunfo por 3-2 muy sufrido. Los locales ganaban 2-0 con goles de Benzema (25′) y Ramos (33′) hasta que el Inter reaccionó y empató con tantos de Lautaro Martínez (35′) y Perisic (68′). El juvenil Rodrygo conectando un centro preciso fue el autor del tercer y definitivo tanto para los merengues.

En la vuelta, por la misma fase de grupos, el Giuseppe Meazza fue testigo de otra victoria de la escuadra blanca. Eden Hazard anotó el 1-0 (7′) y el segundo fue obra de un autogol de Hakimi (59′), exdefensor del equipo español. Arturo Vidal, por otro lado, se fue expulsado del encuentro en la primera etapa.

La casi perfecta estadística también respalda los números que vivió Zidane en su etapa de jugador del Real Madrid . Cada vez que enfrentó a equipos italianos -11 partidos- vestido de corto sumó 7 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Sin embargo, dos de esas caídas (Juventus en semifinales 2002-2003 y octavos de final 2004-2005) significaron eliminaciones directas.

Ocho victorias en nueve partidos es la marca que alienta al presente Real Madrid que tiene, ahora, la gran misión de doblegar al sorpresivo Atalanta, cuyo lema en esta pandemia se volvió viral en todo el mundo: “Non mollare mai” (no te rindas nunca). Una frase hecha para los que tienen la obligación de demostrar ser campeones en todos los partidos que juegan.

Zinedine Zidane como técnico contra equipos italianos Temporada / Fase Roma 0-2 Real Madrid

Real Madrid 2-0 Roma 2015-2016 / Octavos de Final Real Madrid 3-1 Napoli

Napoli 1-3 Real Madrid 2016-2017 / Octavos de Final Juventus 1-4 Real Madrid 2016-2017 / Final Juventus 0-3 Real Madrid

Real Madrid 1-3 Juventus 2017-2018 / Cuartos de Final Real Madrid 3-2 Inter de Milán

Inter de Milán 0-2 Real Madrid 2020-2021 / Grupos

Zinedine Zidane como técnico contra equipos italianos Temporada / instancia Real Madrid 1-1 Roma 2001-2002 / Grupos Roma 0-3 Real Madrid

Real Madrid 0-1 Roma 2002-2003 / Grupos - Fase 1 AC Milan 1-0 Real Madrid

Real Madrid 3-1 AC Milan 2002-2003 / Grupos - Fase 2 Real Madrid 2-1 Juventus

Juventus 3-1 Real Madrid 2002-2003 / Seminifinales Real Madrid 4-2 Roma

Roma 0-3 Real Madrid 2004-2005 / Grupos Real Madrid 1-0 Juventus

Juventus 2-0 Real Madrid 2004-2005 / Octavos de final

