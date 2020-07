Sergio Ramos quedará como el hombre decisivo del partido entre Real Madrid y Athletic Bilbao. Primero, el defensa marcó el tanto de la victoria para la ‘Casa blanca’. Luego, el zaguero estuvo en la acción polémica: un pisotón a Raúl García dentro del área merengue que no fue revisada en el VAR.

A pesar de las críticas recibidas por los rivales, el capitán del conjunto capitalino respondió a todos los detractores que cuestionan en gran momento de su equipo, que sigue como líder de la Liga Santander con 77 unidades.

“No le damos mas importancia, lo dije el otro día, la Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la va a perder otro equipo por eso. El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito”, apuntó Ramos a los medios tras el duelo en el San Mamés.

Y añadió respecto a los jueces: “Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado”.

Polémico pisotón a Raúl

Apenas tres minutos después del tanto de Ramos, el propio capitán ‘blanco’ tuvo una acción muy parecida a la del penal a Marcelo en el área contra Raúl García, a quien ‘planchó’ en el botín izquierdo, pero ni el colegiado ni el VAR advirtieron falta.

“Nada, le piso un poco pero esta detrás y no lo veo, no es determinante, no esta el balón en la jugada, no creo que haya mucho más”, explicó el capitán del Madrid sobre la acción.

Aumenta su ventaja

Con esta victoria, la séptima consecutiva del Real Madrid en otros tantos partidos disputados tras el parón liguero, el equipo de Zinedine Zidane aventaja al Barcelona en siete puntos más el golaveraje particular cuando al equipo azulgrana le restan cinco partidos por disputar.

En la próxima fecha, el equipo treces veces campeón de Europa se medirá en casa ante el Deportivo Alavés. De ganar, el Madrid estará a solo un paso de volver a festejar un título liguero.