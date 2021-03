Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO | se verán las caras este domingo 7 de marzo por la fecha 26 de LaLiga Santander 2021 en el Wanda Metropolitano. El derbi español está programado para las 10:15 a.m. hora de Perú y será transmitido por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica y Movistar LaLiga para España. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo a través de la web de El Comercio.

El Real Madrid (2° con 53 puntos) buscará dar la sorpresa al líder de LaLiga Santander y acortar el puntaje que los separa en la tabla de posiciones. Los merengues llegan al derbi español tras empatar por la mínima con la Real Sociedad.

En tanto, el Atlético de Madrid (1° con 58 puntos) es líder absoluto de LaLiga Santander derrotó 2-0 a Villarreal la jornada pasada y llega entonado a este encuentro, que sin lugar a dudas es el más atractivo de la jornada.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

9:15 horas de Perú: México

10:15 horas de Perú: Perú, Ecuador, Colombia

11:15 horas de Perú: Bolivia, Venezuela

12:15 horas de Perú: Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil

16:15 horas de Perú: España

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: canales para el ver partido

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga 1

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

