Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO desde Nueva Jersey por la International Champions Cup

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO el amistoso válido por la International Champions Cup 2019 este viernes 26 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (New Jersey), Estados Unidos, desde las 7:00 p.m. (hora peruana) con transmisión de DirecTV Sports. No te pierdas ninguna incidencia de este emocionante cotejo que cierra la gira de los clubes madridistas en Estados Unidos.

El Real Madrid y el Atlético de Madrid han calentado motores en el estadio Metlife de la ciudad estadounidense de East Rutherford, para el derbi que les enfrentará este viernes y en el que el renovado equipo de Simeone busca seguir consolidándose y al que el Madrid llega todavía consternado por la lesión de Asensio.

"A pesar de que sea un partido amistoso es un derbi. Es el primero que se juega fuera de Europa, nos hace mucha ilusión competir", dijo el rojiblanco Saúl Ñíguez.

Mientras que el entrenador colchonero Diego Simeone destacó la fortaleza de su equipo. "Creo que estamos generando un buen ambiente, primero intentando rearmar un grupo en el cual obviamente la salida de muchos de los chicos importantes que estaban dentro del grupo ya no están. Viene gente nueva y ya se ve una buena comunión entre ellos", dijo.

En tanto que en la Casa Blanca están "tocados", como dijo el entrenador Zinedine Zidane, tras la dura lesión de Marco Asensio que deja un enorme vació en el medio campo.

"Estamos todos tocados, lo sentimos mucho por él", dijo Zidane en una rueda de prensa previa al derby que le enfrenta al Atlético de Madrid en East Rutherford, en el estado estadounidense de Nueva Jersey.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Jovic, Benzema.



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Hermoso, Lodi, Savic, Koke, Saúl, Lemar, Vitolo, Costa y Morata.



Fuente: EFE