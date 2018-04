Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO y ONLINE: duelo por la Liga

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: chocan este domingo (9:15 am. EN DIRECTO y ONLINE por DirecTV) en un partidazo por la Liga española. El esperado duelo se desarrollará en el Santiago Bernabeú y podría definir al subcampeón del torneo local.

Horarios en el mundo



Perú: 9:15 am

México: 9:15 am

Colombia: 9:15 am

Ecuador: 9:15 am

Chile: 11:15 am

Argentina: 11:15 am



En defensa debe decidir Zidane si forzar a Raphael Varane, con molestias en su pierna derecha tras Turín, sabiendo que debe jugar ante la Juventus por la ausencia por sanción de Sergio Ramos. Si finalmente reserva al central francés en el derbi jugará Jesús Vallejo, que tendría ante sí el premio a su trabajo en la sombra con dos titularidades en dos grandes citas.

Las rotaciones de Zidane podrían dejar en el banquillo a jugadores de la importancia de Luka Modric e Isco Alarcón, para cambiar el estilo de juego de un equipo que buscará la verticalidad y el vértigo para generar desequilibrio. Su mejor rematador estará en punta, con Cristiano Ronaldo, que tras lograr el gol de su carrera con la chalaca soñada en el Juventus Stadium y batir nuevos récords, buscará ser el autor del tanto 500 de la historia de los derbis madrileños en Liga. El primero que marca dejará escrito su nombre para siempre.

Enfrente está el Atlético de Madrid, de nuevo ante el Santiago Bernabéu y frente a otro desafío contra el 'eterno' rival, menos transcendente que otras veces, pero emocional y numéricamente relevante para él, porque es un duelo fundamental en su firme camino por la segunda posición, de la que no se ha movido desde hace dieciséis jornadas.

Mientras vienen nuevos retos en la Europa League, en la que suma sus partidos por victorias en su pretensión de conquistar el título, y aguarda la improbable caída del Barcelona, al que avista todavía a nueve puntos de distancia, la segunda plaza es el objetivo actual, también el límite aparente, del bloque rojiblanco en el actual campeonato, en el que sólo ha cedido tres derrotas en 30 jornadas.

También el momento de sus hombres clave. En ataque, de Diego Costa y Antoine Griezmann, este último goleador sin parar en sus cuatro últimos choques, con 16 tantos en sus últimos 15 partidos, de los que sólo se quedó sin batir la portería rival en cuatro. En defensa, Jan Oblak, una garantía de sólo 18 goles en contra en sus 38 encuentros de este curso, 25 de ellos sin daño alguno.



