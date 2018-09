Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO EN VIVO por ESPN: por la Liga española

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO: se medirán este sábado (1:45 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) en el Estadio Santiago Bernabéu por la séptima jornada de la Liga española.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO: alineaciones

Real Madrid: T. Courtois, Sergio Ramos, Nacho, Daniel Carvajal, R. Varane, L. Modrić, T. Kroos, Casemiro, Marco Asensio, K. Benzema, G. Bale.

Atlético de Madrid: J. Oblak, Juanfran, Filipe Luis, D. Godín, J. Giménez, Saúl, Koke, T. Lemar, Rodri Hernández, Diego Costa, A. Griezmann.

Atlético de Madrid visita Santiago Bernabéu con la posibilidad de desplazar al Real Madrid y subir a la cima de la Liga Santander por primera vez esta temporada. Por ahora, el Madrid y Barcelona lideran con 13 puntos cada uno, dos más que los 'Colchoneros'.



Real Madrid vs. Atlético de Madrid: horarios en el mundo

​

Perú - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Brasil (Río de Janeiro) - 3:45 p.m.

Costa Rica - 12:45 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 2:45 a.m.

Barcelona no pudo ante el Athletic Club Bilbao e igualó 1-1 con este gol generado por Messi | VIDEO

Barcelona vs. Athletic Club Bilbao: Messi fabricó el 1-1 culé con esta gran jugada. (Video: beIN Sports)

Será la segunda vez que se enfrentan en la temporada. El Atlético de Madrid salió victorioso del primer envite: los campeones de la Europa League se impusieron 4-2 tras una prórroga en la Supercopa en agosto.



El Real Madrid viene de sufrir una derrota dolorosa a mitad de semana en la Liga Santander. El equipo dirigido por Julen Lopetegui cayó por 3-0 contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"Después de las victorias y las derrotas inmediatamente se presenta un reto magnífico como un derbi. Igual que no nos quedamos en las victorias tampoco nos paramos en la derrota", indicó el DT de la 'Casa blanca'.

Real Madrid no podrá contar con Isco, quien fue operado por apendicitis y será baja durante un mes. Un problema muscular deja fuera del partido a Marcelo, uno de los hombre claves para Lopetegui.

Por otro lado, Atlético de Madrid tuvo un inicio con muchas dudas en el torneo. Sin embargo, las dos victorias consecutivas ante Huesta y Getafe han puesto en carrera nuevamente al cuadro albirrojo.

"No le doy mucha importancia a la forma de los equipos porque estos son partidos de emociones, de hombres y donde la gente con mucha personalidad y los que puedan jugar en ese límite emocional son los que terminan respondiendo y resolviendo los partidos para su equipo", dijo Diego Simeone respecto al derbi.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: probables alineaciones



Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Marco Asensio, Gareth Bale y Karim Benzema. DT: Julen Lopetegui.



Atlético de Madrid: Jan Oblak; Juanfran, José María Giménez, Diego Godín, Lucas Hernández; Koke Resurrección, Rodri o Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Antoine Griezmann y Diego Costa.

Con información de AP