Real Madrid y Atlético Madrid serán los protagonistas de este fin de semana en Europa, pues chocarán desde las 10:00 horas (en Perú) de este sábado 1 de febrero, en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 22 de LaLiga Santander; en un duelo con sabor a revancha para los ‘colchoneros’ tras la final de la Supercopa de España -disputada en Yeda, Arabia Saudita- que perdieron ante los ‘merengues’.

El ‘Derbi de Madrid’ se podrá ver en todo América Latina a través de la señal de ESPN2 y ESPN Play, pero si estás en España lo puedes seguir desde las 16:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y Mitele Plus. Recuerda que El Comercio, a través de su página web, transmitirá el minuto a minuto del Real Madrid vs. Atlético Madrid, y te mostrará toda la información necesaria para que disfrutes este partido de fútbol en vivo y en directo.

Real Madrid y Atlético Madrid: se enfrentaron el pasado 12 de enero en la gran final de la Supercopa de España. (Foto: AFP)

Canales de TV para ver el derbi de Madrid por LaLiga Santander

España: Mitele Plus, Movistar LaLiga y Movistar+

Argentina: ESPN2 y ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Perú: ESPN2 y ESPN Play

Austria: DAZN

Brasil: ESPN

Canadá: beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS en Español

Chile: ESPN2 y ESPN Play

Colombia: ESPN2 y ESPN Play

Ecuador: ESPN2 y ESPN Play

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT

Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN

Paraguay: ESPN2 y ESPN Play

Uruguay: ESPN2 y ESPN Play

Venezuela: ESPN2 y ESPN Play

