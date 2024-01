Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentarán este jueves 18 de enero del 2024 por los octavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Cívitas Metropolitano. El partido será transmitido por las señales de DirecTV, DGO, RTVE y La 1. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

DÍA REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

El duelo por los octavos de final de la Copa del Rey de España entre Real Madrid vs. Atlético Madrid se disputará este jueves 18 de enero del 2024 en el Estadio Cívitas Metropolitano.

HORARIO, REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

El partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid está programado para jugarse a partir de las 21:30 (hora española). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:30 horas

Perú: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Chile: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

¿QUÉ CANAL TELEVISA REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID?

El encuentro entre Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido por las señales de RTVE y La 1 de España para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de DIRECTV Sports. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER ONLINE REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID?

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en DGO, fuboTV España o Blue To Go Video Everywhere. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

HISTORIAL, REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

Real Madrid y Atlético de Madrid son los clubes más icónicos de la capital española. Un enfrentamiento entre estos dos equipos paraliza todo el mundo deportivo. En la historia se han enfrentado un total de 296 veces, en donde el conjunto blanco es claro dominador con 153 victorias; por su lado, los ‘colchoneros’ en 73 oportunidades; asimismo, se registran 70 empates. A continuación, te compartimos los últimos resultados.

Real Madrid 5-3 Atlético Madrid | Supercopa 2024

Atlético Madrid 3-1 Real Madrid | LaLiga 2023-24

Real Madrid 1-1 Atlético Madrid | LaLiga 2022-23

Atlético Madrid 1-2 Real Madrid | LaLiga 2022-23

Real Madrid 3-1 Atlético Madrid | Cuartos de final Copa del Rey

Atlético Madrid 1-0 Real Madrid | LaLiga 2021-22

POSIBLES ALINEACIONES, REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

Kepa, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Modric, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

Oblak, Hermoso, Giménez, Savic, Llorente, Lino, Saúl, Koke, De Paul, Morata y Griezmann.