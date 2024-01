Real Madrid vs. Atlético Madrid se verán las caras por la semifinal de la Supercopa de España. El encuentro se llevará a cabo en Arabia Saudita Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

FECHA DEL REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

El duelo por la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid vs. Atlético Madrid se disputará este miércoles 10 de enero del 2024 en el Al -Awwal Stadium.

HORARIO, REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

El partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid está programado para jugarse a partir de las 20:00 (hora española). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

España: 20:00 horas

¿QUÉ CANAL TELEVISA REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID?

El encuentro entre Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido por las señales de Movistar Supercopa de España para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de DIRECTV Sports. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER ONLINE REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID?

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en DIRECTV, Movistar+ o Blue To Go Video Everywhere. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID: APUESTAS

HISTORIAL, REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

Real Madrid y Atlético de Madrid son los clubes más icónicos de la capital española. Un enfrentamiento entre estos dos equipos paraliza todo el mundo deportivo. En la historia se han enfrentado un total de 295 veces, en donde el conjunto blanco es claro dominador con 152 victorias; por su lado, los ‘colchoneros’ en 73 oportunidades; asimismo, se registran 70 empates. A continuación, te compartimos los últimos resultados.

Atlético Madrid 3-1 Real Madrid | LaLiga 2023-24

Real Madrid 1-1 Atlético Madrid | LaLiga 2022-23

Atlético Madrid 1-2 Real Madrid | LaLiga 2022-23

Real Madrid 3-1 Atlético Madrid | Cuartos de final Copa del Rey

Atlético Madrid 1-0 Real Madrid | LaLiga 2021-22

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid será el duelo estrella de los octavos de final de la Copa del Rey, según el sorteo efectuado este lunes en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El pulso entre los dos grandes clubes de la capital, rivales en las finales de Champions League en 2014 y 2016 con el Real Madrid ganador en ambos casos, tendrá lugar a partido único en el estadio Metropolitano del Atlético, ya que la bola de los ‘colchoneros’ salió en primer lugar.

Mucha más fortuna tuvo el FC Barcelona, que quedó emparejado con el equipo de menor entidad de los 16 clasificados a octavos, Unionistas de Salamanca, de la 1ª RFEF (tercera categoría).

“Encantadísimos de recibir a uno de los mejores del mundo. En nuestra corta historia ya recibimos al Real Madrid [en enero de 2020], ¡ahora el Barça! Intentaremos competir ante un equipazo”, dijo en una conexión por videoconferencia durante el sorteo el capitán de Unionistas, Héctor Nespral.

Tanto él como sus compañeros siguieron y festejaron el resultado del sorteo en el vestuario después de haber eliminado este lunes en la tanda de penales al Villarreal (7-6 tras empate 1-1).

Esa eliminatoria había comenzado el domingo pero justo antes de la prórroga hubo problemas en las torres eléctricas del estadio Reina Sofía, por lo que tuvo que aplazarse la resolución del pulso a este lunes.