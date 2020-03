Desde hace dos temporadas, el Clásico de España ya no cuenta con la presencia de Cristiano Ronaldo, el delantero que enfrentaba a Lionel Messi. No obstante, previo al partido del Real Madrid vs. Barcelona que se lleva a cabo en el Santiago Bernabéu, una confesión ha causado conmoción el mundo ‘blaugrana’.

De acuerdo a un reporte del Diario Gol, todo surge a raíz de una conversación de Cristiano Ronaldo: "El delantero de la Juventus ha enviado un mensaje a sus amigos en el conjunto blanco asegurando que Messi y un equipo top “ya han hablado”, figura en la publicación del citado medio sobre esta confesión.

Asimismo, el medio señala que todo inició a raíz de una broma del presidente de Juventus, Andre Agnelli, donde afirmó que “De Laurenties (presidente del Nápoles) ha llamado a Messi”, luego de que Barcelona estuviera en Nápoles por el duelo de la UEFA Champions League. Este comentario lo soltó Cristiano en su grupo con los compañeros de Juventus.

Recordemos también que el presidente de la Juventus afirmó lo siguiente sobre el jugador del Barcelona: “Leo Messi puede salir del Barcelona sin pagar traspaso alguno. Es públicamente conocido”, algo que desde hace algún tiempo mantiene preocupados a los directivos del Barcelona.

