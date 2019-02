Real Madrid vs. Barcelona: "Con Cristiano Ronaldo no pasaba esto"

“Con Cristiano no pasaba esto”. Revise todas las redes sociales y encontrará esta frase en comentarios, análisis, videos y hasta en memes. Más allá de tomarlo como broma, Real Madrid una vez más demostró que extraña a ‘CR7’.

Lo extraña porque Florentino Pérez no cubrió el vació dejado por el astro portugués. No se fue cualquiera, se marchó el goleador del equipo. El que era capaz de definir cualquier partido, el alma del equipo blanco. Un líder en ataque que le decía a sus compañeros por dónde se le hacía daño al rival. Ese jugador, ya no está.

Aunque Karim Benzema diga que sin Cristiano se siente más libre en ataque, todas las noticias del francés son por los goles que falla. No vamos a negar que es un buen delantero: hace grandes jugadas pero a menudo pierde anotaciones increíbles.

La gran apuesta del Real Madrid para esta temporada y para las que vienen es Vinicius Junior. Muy bonitos sus regates, diagonales y habilidad con el balón; sin embargo, no tiene gol y con eso se gana. Si tuviese mejores decisiones en los últimos metros, otra sería la historia.

Estamos hablando de un jugador de 18 años que aún tiene mucho por mejorar y está por el camino correcto pero en un clásico son estas cosas que marcan la diferencia. Barcelona llegó tres veces: dos terminaron en gol y otra en penal. Eficacia le llaman.

55 remates de Vinicius desde que juega en el Madrid. Solo 27 de esos remates fueron a puerta (49%) y solo 3 de esos 27 remates a puerta (11%) fueron gol. Cifras muy pobres para un jugador que tiene una pinta extraordinaria. https://t.co/TvS3dch3JJ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 27 de febrero de 2019

Eso es lo que tenía Cristiano Ronaldo, quien podía pasar desapercibido pero en una jugada liquidaba cualquier partido. Al Real Madrid le hace falta la contundencia del portugués. El sábado veremos si de verdad “con el portugués no pasaba esto”.