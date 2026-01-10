Ver Real Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio King Abdullah Sports City por la fecha final de la Supercopa de España 2026. ¿A qué hora juegan? El clásico se disputa hoy, domingo 11 de enero de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV y Movistar Deportes transmiten el partido en Perú. En España lo televisa Movistar Plus, en México lo transmite Sky Sports. En Argentina, Paraguay y Uruguay lo pasa Flow Sports. Y finalmente, ESPN Deportes, fuboTV y ABC transmite la final en Estados Unidos.

