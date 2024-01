Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras por la final de la Supercopa de España, desde Arabia Saudita. Esta competencia, que se juega desde el país árabe desde el 2020, tendrá un cierre con broche de oro. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGAN REAL MADRID VS. BARCELONA

El duelo por la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona se disputará este domingo 14 de enero del 2024, desde KSU Stadium de Riad, Arabia Saudita.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. BARCELONA

El partido entre Real Madrid y Barcelona está programado para jugarse a partir de las 14:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 13:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

España: 20:00 horas

EN QUÉ CANALES VER REAL MADRID VS. BARCELONA

El clásico español entre Real Madrid y Barcelona será transmitido por las señales de DIRECTV para toda Sudamérica, mientras que para España, la señal habilitada para emitir el partido es la de Movistar Supercopa de España. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER REAL MADRID VS. BARCELONA, ONLINE

Para que puedas ver la transmisión online del derbi español entre Real Madrid y Barcelona tendrás que crearte una cuenta en DGO, Movistar+,

HISTORIAL DEL REAL MADRID VS. BARCELONA

En el mundo no hay clásico que cause más expectativa que el del Real Madrid vs. Barcelona; por ello, aquí te compartimos el historial de este duelo. Se han cruzado en un total de 255 oportunidades: los catalanes ganaron en 100 partidos, los de Madrid en 103, y se registra 52 empates.

Victorias totales del FC Barcelona: 100

Victorias totales del Real Madrid: 103

Empates: 52

Goles a favor del FC Barcelona: 416

Goles a favor del Real Madrid: 426

Victorias en casa del FC Barcelona: 63

Victorias en casa del Real Madrid: 65

ALINEACIONES, REAL MADRID VS. BARCELONA

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.

Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius. FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Pedri, Frenkie De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Ferran

La Supercopa de España ha viajado un año más a Arabia Saudita, donde se celebra desde 2020, después de que en 2019 reformulara su formato y decidiera su desplazamiento al país árabe en aras de un impulso deportivo y económico.

Hace cuatro años, el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, decidió revolucionar el tradicional partido entre el campeón de Liga y el ganador de la Copa del Rey.

Convirtió este duelo en una final a cuatro con campeón y subcampeón de Copa y primero y segundo del campeonato español para dar más emoción deportiva al título, pero sobre todo envió el torneo a Arabia, en busca de aire para las arcas de la RFEF.

La federación pactó un primer contrato por tres años hasta 2022, pero una posterior renegociación confirmó el mantenimiento del torneo en el país árabe hasta 2029.

“El fútbol español ha logrado 400 millones de euros (438,3 millones de dólares); 200 millones (219 millones de dólares) para los equipos participantes y otros 200 para el fútbol modesto”, decía Rubiales en una rueda de prensa en 2022.

El nuevo contrato supone “que Arabia pagará (por edición) 40 millones de euros (43 millones de dólares) sin ni siquiera ir a jugar allí y la mitad de ese dinero va a equipos modestos”, explicó Rubiales, que dimitió en septiembre tras el escándalo por el beso no consentido a la internacional Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino.

El expresidente federativo se refería a la Supercopa de 2021, ganada por el Athletic de Bilbao y la única que se jugó en España desde la firma del contrato con Arabia, debido a la pandemia de Covid.

Las siguientes tres ediciones se han celebrado en Riad, después de que la primera se jugara en 2020 en la ciudad costera de Yeda.