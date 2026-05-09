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Clásico Real Madrid - Barcelona EN VIVO: todos los detalles del partido en el Camp Nou
- Horarios del clásico español en el mundo
Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM
Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
Hora en España: 9:00 PM
Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.
- ¿Qué canales transmitirán el partido Barcelona vs Real Madrid?
El partido de Barcelona vs Real Madrid se transmitirá a través de DirecTV Sports y DGO para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 35 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, será televisado a través de Movistar LaLiga y Movistar+.
‘Blaugranas’ y 'Madridistas' pasan por diferentes momentos, el equipo de Hansi Flick se encuentra a una victoria de gritar campeón, mientras que los comandados por Álvaro Arbeloa, en una crisis debido a la pelea que hubo en la semana entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde.
En una edición más del clásico del fútbol de España, Barcelona recibe al Real Madrid en el marco de la fecha 35 de LaLiga. El encuentro se jugará el domingo 10 de mayo, a las 2 pm de Perú (9 pm en España), en el estadio Camp Nou.
En una edición más del clásico del fútbol de España, Barcelona recibe al Real Madrid en el marco de la fecha 35 de LaLiga. El encuentro se jugará el domingo 10 de mayo, a las 2 pm de Perú (9 pm en España), en el estadio Camp Nou.