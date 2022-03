El plan de Xavi Hernández para el Real Madrid vs. Barcelona salió a la perfección. Por eso, en el borde de la cancha, el entrenador de los azulgranas celebró como suyo el gol conseguido por Ronald Araujo. Para más detalles, la cámara que siguió todos los movimientos del campeón del mundo desde el campo del Santiago Bernabéu.

Los catalanes mostraron mediante sus redes sociales la celebración del técnico, los suplentes y los integrantes del cuerpo técnico. El tanto del central uruguayo, tras la asistencia de Ousmane Dembélé, llegó en el minuto 38. Mientras los futbolistas dentro del terreno hacían un festín frente a los hinchas locales, en el banquillo también hubo mucha alegría.

Xavi Hernández dio un salto, luego giró para buscar al resto del staff. De inmediato, el preparador de Barcelona corrió al alcance de los suyos, dio otro salto más para compartir un caluroso abrazo. Al mismo tiempo, los suplentes salieron como resortes sobre la zona técnica para unirse al festejo. Luego, el DT agitó el brazo y continuó brindando instrucciones para no bajar el ritmo.

Real Madrid vs Barcelona: la previa

Barcelona irá este domingo al Santiago Bernabéu llevará 1.113 días sin ganar un clásico. Seis partidos consecutivos sin lograr el triunfo ante el eterno rival, que durante este período ha cedido un empate y le ha derrotado en las últimas cinco ocasiones que se han enfrentado.

Los azulgranas no han vuelto a celebrar una victoria ante el Real Madrid desde que lo derrotara a domicilio en LaLiga, el 2 de marzo de 2019, con un solitario gol del croata Ivan Rakitic (0-1). Entonces, Ernesto Valverde aún estaba en el banquillo.

Por su parte, el técnico extremeño también dirigiría al Barça en el siguiente clásico, un empate sin goles en el Camp Nou, el 18 de diciembre de 2019, en el partido de la primera vuelta de LaLiga de la temporada 2018-19.

El francés Karim Benzema no está al 100% y quedó descartado para participar del encuentro. Una molestia en el gemelo izquierdo lo obligó a salir del choque del lunes contra Mallorca y, por más que no sea grave la lesión, en tienda merengue se prefiere no arriesgarlo.

“Nunca hemos arriesgado, tampoco en París, donde podía jugar. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado, siente un poco de molestia”, declaró el entrenador Carlo Ancelotti, en la conferencia de previa de la víspera del cotejo.