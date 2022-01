Conforme a los criterios de Saber más

La Supercopa de España sumará un nuevo capítulo en su historia. Este miércoles 12 de enero arrancará la edición número 38 del certamen español con un clásico muy especial: el inspirado Real Madrid de Carlo Ancelotti medirá fuerzas ante un Barcelona que sigue intentando redimirse con Xavi al mando. Lo que ya no es tan novedoso es que el torneo nuevamente se desarrollará a miles de kilómetros de distancia del país ibérico, hecho que sigue sin escapar de la polémica.

En los últimos años, esta competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha experimentado un cambio bastante significativo. En el 2018, la competición se jugó fuera del país ibércio por primera vez en la historia, siendo Marruecos el país que acogió la edición de ese año . Esto -inevitablemente- generó algunos comentarios negativos en su momento.

El hecho de disputar el certamen fuera del país agradó a muy pocos. Aún así, en el 2019 la Supercopa de España se disputó nuevamente en otra nación: Arabia Saudita. El argumento de esta decisión -un poco absurdo- pasó por la “neutralidad” en la sede, pero en realidad va mucho más allá de eso.

Como se sabe, Arabia Saudita está buscando posicionarse como una capital deportiva, especialmente con el fútbol, a través de grandes inversiones monetarias. Incluso, consiguió albergar dos Supercopas de Italia en el 2018 y 2019. Su siguiente objetivo fue conseguir ser sede de la Supercopa de España y lo logró sin muchos problemas.

Real Madrid fue campeón de la única Supercopa jugada en Arabia Saudita | Foto: EFE

A finales del 2019, la RFEF apostó por llevar el certamen español a Arabia Saudita por tres ediciones, teniendo en cuenta el enorme beneficio económico que traería esa decisión. De hecho, el acuerdo con el país de Oriente Medio es por 120 millones de euros, lo que se divide en 40 millones anuales.

Sin duda, la ganancia es demasiado tentativa, más aún en estos tiempos de pandemia, aunque no deja de generar bastante disgusto en el entorno español. La alegría volvió en España cuando el año pasado la Supercopa se volvió a jugar dentro del país, pero esto solo fue por las diversas restricciones del COVID-10.

En este 2022 el torneo volverá a Arabia Saudita para cumplir el contrato establecido. Pero eso no es todo. En medio de la crisis económica que ha golpeado a muchas instituciones futbolísticas, la RFEF ha decidido renovar el acuerdo vigente con el país en cuestión por tres años más (hasta 2025), además de prolongarlo por otros cuatro más (hasta 2029), según informó 2Playbook y corroboró el Diario Marca .

Esto quiere decir que, de cumplirse el contrato hasta el 2029, la Federación Española ingresará entre 240 y 320 millones de euros, que se repartirán entre los equipos participantes y al fútbol base del país. Mientras que Arabia Saudita seguirá en el centro de atención de una de las competiciones más importantes en el mundo del fútbol.

- El descontento masivo -

Más allá de la millonaria ganancia económica que percibirá el fútbol español, son muchos los futbolistas, directivos, entrenadores, hinchas, entre otros, que están descontentos con el desarrollo de la Supercopa de España fuera del país. El retorno de sede a Arabia Saudita ha sido motivo de numerosas críticas y estas no cesarán.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club son los cuatro protagonistas de esta nueva edición del certamen español. Estos equipos tienen seguidores en todo el mundo. Sin embargo, son pocos los aficionados de España que podrán viajar hasta el país asiático para apoyar a sus respectivos equipos. Sin duda, son los mayores afectados de esta situación.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido Raúl García, el jugador más ganador de la actual plantilla del Athletic. Sin pelos en la lengua, el referente de Bilbao aprovechó la última conferencia de prensa del certamen para expresar su total desacuerdo con la sede del torneo.

“Para mí no tiene sentido (competir en Arabia Saudita). Es un campeonato que se juega en nuestro país e ir a otro país no tiene mayor recorrido. No tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que creo que se tiene que jugar aquí”, criticó

“El fútbol ha cambiado porque ya no se piensa en el aficionado. Nos hemos olvidado de lo básico. Ahora valen los patrocinios y generar. Nos hemos olvidado de disfrutar de la familia y de los horarios cómodos para todos. De cuando yo empecé a ahora ha cambiado mucho y me da pena”, agregó.

Estas declaraciones fueron aplaudidas por bastantes aficionados del fútbol español. Lo dicho por Raúl García no hace más que revelar el verdadero sentir de los hinchas y otros personajes del balompié con respecto a la moderna Supercopa de España.

- Otras polémicas -

Desde que se decidió mudar la Supercopa de España a Arabia Saudita, el torneo se ha mantenido en el ojo de la tormenta. Las polémicas no han cesado y, por tanto, los cuestionamientos tampoco.

Reparto desigual: Hay un lío entre Valencia y la RFEF que se ha prolongado por dos años. En junio del 2020, el club ‘Che’ presentó oficialmente ante los tribunales la demanda por daños y perjuicios por el reparto económico desigual entre los cuatro equipos participantes de la Supercopa de España, disputada en enero de ese año en Arabia Saudita. La resolución de esto ha tardado bastante debido a temas burocráticos y por la pandemia del COVID-19.

Resulta que para empezar el nuevo formato con cuatro equipos, la RFEF modificó algunos criterios de la competencia con la temporada ya iniciada, lo cual perjudicó enormemente a Valencia. Pese a que los ‘Ches’ se ganaron su lugar en el torneo como campeones de la Copa del Rey 2019, estos recibieron mucho menos dinero que los otros participantes: el campeón liguero, Barcelona, y los invitados Real Madrid y Atlético de Madrid.

Valencia demandó a la RFEF por daños y perjuicios en el reparto económico desigual de la Supercopa de España 2020 | Foto: EFE

Hasta el día de hoy, la lucha sigue su curso. De hecho, recientemente el Juzgado de Madrid le dio la razón al Valencia para que pueda acceder a la prueba documental de la RFEF desde este 11 de enero. Los ‘Ches’ deben revisar todos estos documentos y contratos que la Federación firmó con Arabia Saudí para que, a partir de ahí, desarrolle la demanda final.

Sea como fuere, el reparto desigual de los premios entre los cuatros clubes participantes se seguirá manteniendo con estos criterios establecidos. Real Madrid y Barcelona siempre se verán más beneficiados económicamente en el torneo, por encima de equipos como el Atlético de Madrid y más aún del Athletic Club. Esto, en el 2022, sigue siendo motivo de críticas.

Derechos Humanos: En cuanto a otro tema que también es más político que deportivo -y que genera bastante controversia- es el hecho de organizar un evento futbolístico en un país en el que no se respetan derechos fundamentales, como los de la mujer y del colectivo LGTBI . Desde un inicio, llevar el certamen al país asiático motivó diversos cuestionamientos por este tema.

En ese tiempo, la misma UEFA recomendaba no organizar eventos futbolísticos en estas naciones con falta de derechos. “El Comité Ejecutivo recomendará a las 55 asociaciones nacionales y a todos los clubes europeos que no jueguen partidos en países en los que las mujeres tengan acceso restringido a los estadios”, indicó el máximo ente del balompié de Europa.

No obstante, la respuesta de la RFEF fue promover la igualdad a toda costa. Entonces, para los partidos de la Supercopa de España se permitió el acceso libre de las mujeres a los estadios, sin la habitual separación con hombres en las gradas . “El fútbol se puede utilizar como herramienta de cambio y transformación de una sociedad, o como bloqueo”, argumentó la Federación.

En ese sentido, las imágenes de mujeres dentro de los estadios de Arabia Saudita corrieron por todo el mundo. Aunque, la felicidad no duró mucho. Después de la competición, la marginación volvió a la normalidad. Ni los millones ni el fútbol pueden maquillar la dura realidad del país asiático. Poco a poco, se está avanzando en este tema, pero sigue siendo insuficiente.

Mujeres accedieron a la Supercopa de España 2020 en Arabia Saudita | Foto: EFE

De hecho, en noviembre del 2021, Arabia Saudita estrenó su propia liga femenina de fútbol, pero las mujeres deben jugar con ropa “adecuada” a la cultura machista del país, sin público en las gradas, sin la presencia de periodistas y cámaras de televisión, y una difusión ínfima. Además, socialmente, muchos derechos de las mujeres siguen sin respetarse.

En ese sentido, para la Supercopa de España 2022, la Amnistía Internacional pidió a los cuatro clubes participantes y a la RFEF que tomen una posición sobre los derechos de las mujeres y la igualdad durante el desarrollo del torneo . En esa línea esta organización de derechos humanos envió brazaletes morados al Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club para que los capitanes de cada equipo los lleven como símbolo de solidaridad.

“La Federación Española de Fútbol la presentó en 2019 como ‘la Supercopa de la igualdad’ pero, dos años después, denunciamos la continuación de las graves violaciones de los derechos humanos en este país, en particular hacia las mujeres y las personas LGBTI”, fue la invocación de la Amnistía en un comunicado.

El cambio de fecha y la celebración: Anteriormente, la Supercopa de España se disputaba en el verano europeo, como una previa al inicio de LaLiga Santander. Ahora se lleva a cabo en el mes de enero, a mitad de temporada, algo que es visto como perjudicial, aunque para otros es beneficioso.

Sucede que, al ya no tratarse de un partido único para definir al campeón, estos encuentros se suman a la seguidilla de partidos que ya posee el calendario europeo. Es decir, la Supercopa se juega en medio del desarrollo de LaLiga y otras competiciones del Viejo Continente, lo cual extenúa más a los jugadores. El viaje largo hasta Arabia Saudita también representa un desgaste importante.

No obstante, el desarrollo del torneo en esta nueva fecha es provechoso desde otro punto de vista. Al jugarse a mitad de temporada, y ya no antes de iniciarla, los jugadores estarán en su mejor forma para afrontar los cotejos. Con el ritmo y físico a tope, los equipos participantes podrán jugar al máximo nivel. De igual forma, este tema es motivo de discusión.

Por último, la celebración del club campeón también se ve afectada. Muchos aficionados españoles no tendrán la posibilidad de ver en directo a sus equipos en acción en la Supercupa. Y lo que es peor es que, en caso concreten el título del certamen, los hinchas tendrán que aguardar a que los jugadores y cuerpo técnico regresen de Arabia para recién poder festejar con ellos y ya no en el momento.

