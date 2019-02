Real Madrid vs. Barcelona: con Vinicius Junior, este sería el once titular de la 'Casa Blanca' | FOTOS

Real Madrid vs. Barcelona: se enfrentarán hoy (3:00 p.m. / 21:00 de España EN VIVO ONLINE vía DirecTV) por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Santiago Solari buscará ganar su primer clásico y mandará su mejor once al Camp Nou.

La primera sorpresa en el equipo titular sería la presencia de Keylor Navas en la portería. El arquero es el habitual titular en la Copa del Rey y esto no cambiaría para este partido. Thibaut Courtois esperará en el banco.

Marcelo estaría en la banda izquierda. El lateral brasileño está recuperando su nivel y su presencia sería vital para el Real Madrid. Solari le ha pedido que esté atento y que sea aplicado en la marca.

En ataque la dupla Vinicius Junior y Karim Benzema son inamovibles. Ambos son las cartas de gol del Real Madrid para el encuentro ante el Barcelona.



Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: horarios en el mundo EN DIRECTO

Vancouver 12:00 am.

Los Angeles 12:00 am.

México 2:00 pm.

Bogotá 3:00 pm.

Lima 3:00 pm.

Santiago 3:00 pm.

Toronto 3:00 pm.

Nueva York 3:00 pm.

Buenos Aires 5:00 pm.

Brasilia 6:00 pm.

Londres 8:00 pm.

Dakar 8:00 pm.

Barcelona: 9:00 pm.

París 9:00 pm.

Yaoundé 9:00 pm.

Cape Town 10:00 pm.

Estambul 11:00 pm.

Mecca 11:00 pm.

Beijing 4:00 am. (jueves 7 de febrero)

Nueva Deli 1:30 am. (jueves 7 de febrero)

Jakarta 3:00 am. (jueves 7 de febrero)

Tokio 5:00 am. (jueves 7 de febrero)