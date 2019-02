Real Madrid vs. Barcelona: se confirmó el horario para el clásico de la segunda rueda de la Liga Santader

El sábado 2 de marzo, Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu a Barcelona por la jornada 26 de la Liga Santander. El cuadro madridista confirmó el horario para este clásico.

Este podría ser el último clásico de la temporada, donde Real Madrid podría reducir la ventaja que tiene Barcelona. El cuadro de Santiago Solari sabe que este duelo será decisivo para saber si aún tendrá posibilidades de pelear la Liga de España.

El Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 2:45 p.m. hora peruana y a las 20:45 p.m. de España. Este gran partido ya está marcado en el calendario de todos los hinchas de fútbol.

► Barcelona y Real Madrid igualaron 1-1 en el Camp Nou por Copa del Rey, con goles de Vázquez y Malcom | VIDEO



► Barcelona vs. Real Madrid: el gol de Lucas Vázquez para el 1-0 que enmudeció el Camp Nou | VIDEO



Real Madrid y Barcelona llegarán a este encuentro tras enfrentarse por las semifinales de la Copa del Rey. Como ya es costumbre, este clásico sacará chispas.



Real Madrid vs. Barcelona: más del clásico español

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: horarios en el mundo EN DIRECTO

Vancouver 11:45 am.

Los Angeles 11:45 am.

México 1:45 pm.

Bogotá 2:45 pm.

Lima 2:45 pm.

Santiago 2:45 pm.

Toronto 2:45 pm.

Nueva York 2:45 pm.

Buenos Aires 4:45 pm.

Brasilia 5:45 pm.

Londres 7:45 pm.

Dakar 7:45 pm.

Barcelona: 8:45 pm.

París 8:45 pm.

Yaoundé 8:45 pm.

Cape Town 9:45 pm.

Estambul 10:45 pm.

Mecca 10:45 pm.

Beijing 3:45 am. (domingo 3 de marzo)

Jakarta 2:45 am. (domingo 3 de marzo)

Tokio 4:45 am. (domingo 3 de marzo)