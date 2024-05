El Real Madrid enfrenta el regreso a España con el punto de la visita y el momento recuperado. Mucho a favor del club más señero de Europa, sobre todo por dos nombres fundamentales que brillan cuando más se los necesita, al final de la temporada: Toni Kroos y Vinicius Jr.

El primero reúne todo lo que se celebra de un centrocampista: es tiempista, lanzador, ‘regista’, ‘box to box’, ancla. El mediocentro total, con la distinción de que parece no cansarse, a veces incluso da la impresión de que no suda. Un botón de muestra: su asistencia al delantero brasileño en Múnich es el mejor ejemplo de técnica e inteligencia espacial: ve caminos donde lo demás solo encuentran pasto y tiene el pie para que la pelota obedezca lo que su cabeza ordena. Un súperdotado.

Miércoles 8 de mayo Real Madrid vs. Bayern Múnich Resultado en la ida: 2-2 en la ida Hora: 2:00 p.m. Estadio: Santiago Bernabéu

El segundo, Vinicius Jr, es la compañía perfecta. Tiene instinto, vocación colectiva, un pique corto envidiable y es un definidor letal. Ejecuta los penales como si tuviera 32 años y cuatro mundiales encima. Incluso cuando reclama con razón por el rampante racismo que se exhibe en los estadios europeos, no pierde foco ni gol. El Real Madrid se beneficiará mucho de él en una posible final.

Bellingham destacó en el Real Madrid ante el Bayern Múnich. (Foto: AFP) / MICHAELA STACHE

Descartar al Bayern Munich es, por supuesto, un atrevimiento. Pero la sensación ahora es que si bien pudo superar al Arsenal en la ronda previa por oficio, no tanto por superioridad, ante los merengues está un punto por debajo de su nivel. Tuchel decía antes del primer encuentro que lo de los españoles era inexplicable: “Hemos visto al Real Madrid con mis analistas. Si miras sus goles o sus ocasionas y rebobinas 10 segundos, no los veías venir. No siempre ves venir sus goles. Todo parece bajo control, entonces avanzas 5 segundos y ahí está de repente”. Esa dinámica de lo impensado, por citar a Panzeri, unida a una contundencia descomunal, explican el milagro cotidiano de Ancelotti.

¿Con quién se enfrentarían en esta hipotética final del 1 de junio? Visto el partido del Borussia Dortmund ante el Paris Saint-Germain, es posible inclinarse por los franceses. Quizás el sesgo provenga del morbo por el futuro de Mbappé, quizás porque en el Westfalenstadion los parisinos pudieron anotar 4 o 5 goles sin problemas.

A diferencia del Real Madrid, que proyecta solidez, el PSG transmite ciclotimia. En sus depresiones es un equipo frágil y desordenado cuya mejor arma parece ser el caos o el rapto individual de talento. Por momento se vieron así en el norte de Renania: Barcola y Mbappé con las posiciones intercambiadas, luchando por ocupar el mismo espacio en el extremo izquierdo, Fabián Ruiz jugando otro deporte -uno parecido al fútbol pero que no lo era -, y Nuno Mendes correteando en busca de algo que jamás encontró. En sus picos, en cambio, el PSG es una máquina de atacar en la que Vitinha se viste de mariscal de campo por detrás de un tridente indetenible. Ese fue el equipo que derrotó al Barcelona en la fase previa y el que deberá demostrar que merece la final.

¿Serán capaces los alemanes de forzar el duelo por encima de sus límites? ¿Füllkrug, Adeyemi y el cuestionado Sancho? Creemos que Terzic ya dio más de lo exigible a su plantel.

Anticipar resultados y publicarlos es un ejercicio destinado al ridículo. No digamos, luego, que son estos pronósticos, sino solo deseos.

Hoy, martes 7 de mayo PSG vs Borussia Dortmund Resultado en la ida: 1-0 a favor del Dortmund Día: Hoy, 2:00 p.m. Estadio: Parque de los Príncipes



Kylian Mbappé PSG 8 goles - Goleador junto a Kane 11 partidos - Todos los minutos disputados



En Champions 72 partidos (9 con Mónaco) 48 goles (6 con Mónaco) - Una final



Fases Con Mónaco 2015-16 playoffs 2016-17 Semis - 6 goles

Con PSG 2017-18 Octavos - 4 goles 2018-19 Octavos - 4 goles 2019-20 Final (vs. Bayern) - 5 goles 2020-21 Semis - 8 goles 2021-22 Octavos - 6 goles 2022-23 Octavos - 7 goles