LaLiga Santander en vivo y en directo | Este sábado 28 de agosto, Real Madrid vs. Betis chocan por la jornada 3 del campeonato español en el Estadio Benito Villamarín. El partido está programado para las 3:00 p.m. (hora local) y contará con la transmisión de ESPN para Sudamérica y Movistar+ para España. Asimismo, podrás seguir las acciones, goles y declaraciones de los protagonistas a través del live streaming de El Comercio.

En medio de las noticias sobre la posible llegada de Kylian Mbappé, los ‘merengues’ afrontarán un compromiso de vital importancia para mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

Los pupilos de Carlos Ancelotti están invictos con una victoria (4-1) sobre Deportivo Alavés y un empate (3-3) con Levante, pero sufren las bajas de Toni Kroos, Luka Modric, Ferland Mendy, Andriy Lunin y Dani Ceballos. Además, Marcelo, Mariano y Nacho son dudas.

Empero, la buena noticia sigue siendo la presencia de Karim Benzema en el ataque y se espera que ahora esté acompañado por Vinicius Júnior, quien es uno de los máximos goleadores de LaLiga con tres tantos.

Vinicius Júnior celebrando con sus compañeros luego de marcar contra Levante | Foto: EFE.

Betis, por su parte, aún no sabe lo que es ganar: igualó 1-1 contra Mallorca y Cádiz. Por ello, sumar de local es menester para la escuadra del chileno Manuel Pellegrini.

Las únicas bajas que tendrán los locales serán las de Sabaly, Álex Moreno, Diego Lainez y Rodri. Marc Bartra y Víctor Camarasa ya se ejercitan igual que el resto de sus compañeros.

Real Madrid vs. Real Betis se han enfrentado en un total de 133 partidos, dejando un saldo favorable para los ‘merengues’ de 74 victorias, 28 empates y 31 derrotas.

Canales de TV para ver el Real Madrid vs. Betis

Perú - ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Argentina - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia - ESPN3 Sur, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador - ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

México - Blue To Go Video Everywhere

Paraguay - ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

España - Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar Laliga 1

Estados Unidos - ESPN+

Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela - ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Horarios del Real Madrid vs. Betis

Perú, Colombia, Ecuador y México - 3:00 p.m.

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos - 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil - 5:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania - 10:00 p.m.

Formaciones probables del Real Madrid vs. Betis

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Miguel; Casemiro, Isco, Valverde; Bale, Vinicius y Benzema.

Betis: Rui Silva; Montoya, Pezzella, Víctor Ruiz, Miranda; Guido, Guardado; Rodri, Canales, Fekir; y Borja Iglesias.

Conforme a los criterios de Saber más