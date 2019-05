Real Madrid vs. Betis: por el cierre de la Liga de España | EN VIVO | ONLINE

Real Madrid vs. Betis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 38 de la Liga Santander, este domingo 19 de mayo, desde las 5:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid y Betis se verán las caras en casa de los merengues para cerrar su participación en la liga española, que ha tenido como campeón al Barcelona. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Betis: chocan por la última fecha de la Liga Santander. (Foto: Real Madrid)

Real Madrid vs. Betis: horarios del partido



México - 5:00 a.m.

Ecuador - 5:00 a.m.

Perú - 5:00 a.m.

Colombia - 5:00 a.m.

Bolivia - 6:00 a.m.

Chile - 6:00 a.m.

Paraguay - 6:00 a.m.

Argentina - 7:00 a.m.

Uruguay - 7:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Sin grandes títulos en la vitrina, más allá del trofeo en el Mundial de Clubes, Real Madrid cerrará un temporada para el olvido, en la que la única consigna será despedirse con una victoria de su afición. En el recuerdo quedará los tres coronaciones consecutivos de Champions League.

Muchas situaciones están por resolverse, pero el último partido de la temporada se presenta como el adiós al Real Madrid de futbolistas que se marchan tras grandes gestas como Keylor Navas o Gareth Bale, más un puñado de jugadores que buscarán triunfar lejos de la casa blanca: Marcos Llorente, Dani Ceballos, Mariano o Jesús Vallejo y posiblemente Lucas Vázquez y Nacho Fernández.

Unos podrán despedirse en el terreno de juego y otros lo tendrán que hacer desde la grada. No estarán disponibles en Real Madrid, por sanción, Jesús Vallejo y Casemiro; por lesión, Álvaro Odriozola, Mariano ni un Sergio Ramos que esperaba regresar para el cierre de un mal curso, pero no tuvo la evolución esperada en su sóleo izquierdo.

En un final de temporada con mala imagen de visitante, el equipo de Zidane ha lavado su cara en el Santiago Bernabéu donde por orgullo ganó todos sus partidos desde el regreso del técnico francés. Buscará un triunfo final ante su afición, disgustada por el bajo rendimiento, que tendrá que apartar las quejas a jugadores señalados para despedirlos como merece su rendimiento de los últimos años.

El Betis acude al Bernabéu inmerso en pleno debate sobre la continuidad de su técnico, Quique Setién, tras una temporada marcada por su eliminación en dieciseisavos de la Europa League ante el Rennes francés y en las semifinales de Copa del Rey frente al Valencia; y la no consecución del objetivo europeo.



Décimo clasificado con 47 puntos, poco más le resta a Betis en esta temporada que terminarla con una buena imagen tras su última victoria casera ante el Huesca y reivindicar con ello la idea de juego de su entrenador, quien también querrá hacer lo propio en un escenario que siempre puntúa.

Betis cuenta con las bajas seguras por sanción de Joaquín Sánchez, el capitán y uno de los valedores de su continuidad en el banquillo de Heliópolis; y de Sergio Canales y Antonio Barragán, quienes ya han parado para no forzar sus lesiones.

Real Madrid vs. Betis: probables alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Nacho, Marcelo; Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric; Gareth Bale, Vinicius Junior y Karim Benzema.

Betis: Joel Robles; Francis Guerrero, Aissa Mandi, Marc Bartra, Sidnei, Junior; Cristian Tello, William Carvalho, Diego Lainez, Giovani Lo Celso y Loren Morón.

Fuente: EFE