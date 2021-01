Polémica en LaLiga: Renato Tapia impactó el balón en el brazo de Mendy pero no sancionaron penal | VIDEO En el duelo por LaLiga entre Real Madrid vs. Celta de Vigo, el peruano Renato Tapia impactó el balón en el brazo de Ferland Mendy dentro del área; sin embargo, el juez del partido no sancionó la pena máxima