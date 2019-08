Ahora aquí, Real Madrid vs. Celta en vivo: cómo y dónde seguir ONLINE el partido de la Liga Santander

Real Madrid vs. Celta de Vigo en vivo | Hoy, desde las 10:00 horas, el equipo de Zinedine Zidane buscará los tres primeros puntos ante Celta de Vigo por la Liga Santander en el estadio de Balaídos. Puedes seguir la transmisión del partido en directo, online y en muchos casos gratis vía DirecTV y Movistar Partidazo.

El Comercio seguirá el minuto a minuto del partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo en la web. Además, te dará toda la información de la LaLiga Santander, con la tabla de posiciones, estadísticas, horarios, fechas de otros países y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Real Madrid buscará los tres puntos con Courtois, Sergio Ramos, Marcelo, Varane, Odriozola, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Bale y Vinius Junior. Por su parte, Celta de Vigo va con Rubén Blanco, Araújo, Kevin Vázquez, Olaza, David Costas, Denis Suárez, Lobotka, Brais Méndez, Fran Beltrán, Iago Aspas y Fernández.

Real Madrid vs. Celta de Vigo rompen fuegos en LaLiga Santander. Zinedine Zidane y sus dirigidos dejarán atrás los malos resultados obtenidos durante la pretemporada, y buscarán lavarse la cara cuando visiten el estadio de Balaídos. La flamante contratación de la temporada, Eden Hazard se perderá el partido por una lesión mientras que James Rodríguez y Gareth Bale han sido tomados en cuenta por el DT francés.

Por otro lado, James Rodríguez y Gareth Bale han entrado a la convocatoria de Zidane para el duelo Real Madrid vs. Celta de Vigo. En cambio, Mendy, Hazard, Asensio y Rodrygo quedan fuera por lesión.

James Rodríguez afronta su primera convocatoria tras el expreso rechazó de Zidane durante la pretemporada. Al parecer su alto rendimiento en los entrenamientos y las lesiones de otros jugadores le darán la oportunidad para volver a vestirse oficialmente con la camiseta de Real Madrid.

James Rodríguez sería incluido en el once inicial en el duelo entre Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga Santander. Gareth Bale esperaría en el banco. (Foto: EFE) AFP

Gareth Bale también viajó y sería de la partida en el duelo Real Madrid vs. Celta de Vigo. Al galés se le cayó su fichaje a equipos de China e Inglaterra, y por el momento desea continuar en el club merengue.

(Video: YouTube Real Madrid)

Otra baja que sufrirán los merengues en el duelo Real Madrid vs. Celta de Vigo, es la de Dani Carvajal. El lateral derecho fue excluido de la nómina en último momento tras la negativa del Consejo Superior de Deportes (CDS) de indultar al defensor.

Dani Carvajal acarreó una sanción acumulada del fin de LaLiga Santander 2018-2019. Los dirigidos por Zidane esperaban que el fallo del Comité de Competición sea anulado por el Consejo Superior de Deportes.

Zidane incluyó en la convocatoria a Carvajal y contaba con el internacional español como titular en el lateral derecho. La noticia de la decisión final llegó en el vuelo de Madrid a Vigo. Su ausencia provoca que pierda al segundo titular en un viernes marcado por la lesión muscular de Hazard, que será baja para un mes.

Daniel Carvajal no podrá iniciar ser parte del estreno liguero en el partido que afrontarán Real Madrid vs. Celta de Vigo. (Foto: AFP) AFP

Real Madrid tuvo una pésima pretemporada, pues de los ocho partidos que disputó solo obtuvo el triunfo en dos ocasiones, ante Red Bull Salzburgo y Fenerbahce, y dejó más dudas que certezas. Además, la novela Gareth Bale y James Rodríguez sigue siendo noticia pues a pocos días del cierre de mercado de pases no se ha concretado la venta de estos jugadores. Además, Real Madrid sigue luchando por contratar a Neymar. El sueño de Florentino Pérez es formar un super equipo que no extrañe para nada a Cristiano Ronaldo. Es por eso que los 'merengues' buscarán en el Real Madrid vs. Celta de Vigo iniciar la temporada con un triunfo.

Zidane, DT de los merengues, ofreció una conferencia de prensa previo al Real Madrid vs. Celta de Vigo. El francés fue requerido por la situación de dos jugadores que son el sueño de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid: Paul Pogba y Neymar.

"Neymar no es jugador del Real Madrid. Lo importante son los que están aquí", aseguró cuando fue preguntado por el brasileño. "Paul es del Manchester United y hay que respetar eso. Nosotros pensamos en el partido de mañana", añadió sobre Pogba.

"Me conformo con lo que tengo, lo hemos hablado con la persona adecuada del club con la que tenemos que hacer las cosas. Tenemos estos jugadores y es lo que nos interesa, del resto no podemos hablar ni opinar. Estamos con los jugadores que están", afirmó.

Zidane restó importancia a los rumores sobre un posible fichaje de Neymar y Paul Pobga por parte de Real Madrid. (Foto: AFP) AFP

Por su parte, los celtistas, que salvaron el descenso la temporada pasada en el fútbol español, intentarán en el Real Madrid vs. Celta de Vigo conseguir el triunfo, resultado que le es esquivo desde hace dos años, cuando se enfrentaron en partido válido por la Copa del Rey 2016-2017. Iago Aspas, Dennis Suárez y Santi Mina, invitan a soñar al hincha del Celta de Vigo en LaLiga Santander.

Zinedine Zidane, al mando del Real Madrid, tendrá su tercer estreno en LaLiga Santander. En la temporada 2015-2016 del fútbol español, debutó con un triunfo (5-0) sobre Deportivo La Coruña. En la temporada 2018-2019 de LaLiga Santander, tras la salida de Julen Lopetegui, retornó al banquillo del Real Madrid con triunfo (2-0) precisamente en un Real Madrid vs. Celta de Vigo.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: los dirigidos por Zinedine Zidane buscan iniciar la temporada con un triunfo en su visita al estadio de Balaídos. (Foto: AFP) AFP

Real Madrid vs. Celta de Vigo se han enfrentado en 123 ocasiones, entre LaLiga Santander y la Copa del Rey, siendo el Real Madrid el equipo más ganador con 69 triunfos sobre 34 de Celta de Vigo. Cabe resaltar que los 'celtistas' no pueden vencer al equipo de Zinedine Zidane desde hace 6 partidos.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: revisa los horarios del partido

10:00: Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1) (Washington +1) (Florida +1)

11:00: Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia

12:00: Argentina, Uruguay y Brasil



Real Madrid vs. Celta de Vigo: alineaciones posibles

Real Madrid: T. Courtois, Marcelo, Nacho, Carvajal, R. Varane, Éder Militão, L. Modrić, Casemiro, F. Valverde, K. Benzema, E. Hazard



Celta de Vigo: Rubén Blanco, G. Cabral, Hugo Mallo, N. Araújo, L. Olaza, R. Boudebouz, O. Yokuşlu, S. Lobotka, Brais Méndez, Iago Aspas