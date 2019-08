Real Madrid vs. Celta de Vigo: fecha, horas y canales de España para ver la Liga Santander

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan este sábado 17 de agosto en Balaídos con la intención de conseguir los tres primeros puntos en la Liga Santander. ¿Cómo ver el partido de fútbol en vivo? A continuación, conoce cómo y dónde seguir el compromiso por televisión y diferentes aplicaciones móviles para no perderte a detalle el debut de los clubes en el fútbol de España que va desde las 10:00 horas en Perú, Colombia y México; 17:00 horas en España.

El partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo se podrá ver en vivo en Movistar LaLiga y LaLiga TV en España. Ahora, si te encuentras en Latinoamérica, puedes ver el partido de fútbol en directo vía DirecTV Sports. Ahora, si estás fuera de casa, sigue el minuto a minuto del compromiso por la web de El Comercio, con toda la información de la Liga Santander, con la tabla de posiciones, estadísticas, goleadores, videos, polémica, entre otros datos que debes conocer.

El Real Madrid examinará sus dudas en Balaídos, con la baja de última hora de su nuevo referente, el belga Eden Hazard, que se perderá por lesión muscular el estreno de una temporada de máxima exigencia tras un curso sin títulos, ante un Celta de Vigo que inicia una campaña ilusionante en la primera fecha de la Liga Santander.

James Rodríguez partiría como titular en el partido contra Celta de Vigo por la primera jornada de la Liga Santander. AFP

Formaciones posibles para el partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Militao, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco y Benzema.



Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Pape Cheikh, Denis Suárez; Iago Aspas y 'Toro' Fernández.



Canales de TV para ver el Real Madrid vs. Celta de Vigo en España

Movistar Partidazo: Canal 46 de Movistar y canales 108-109 de Orange TV Fútbol

Movistar Partidazo UHD: Canal 440 de Movistar

Orange TV: Canales 108-109

Jazztel TV: Canales 108-109. El Partidazo de cada jornada de LaLiga Santander en calidad 4K

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

mitele PLUS: Disponible en móvil, tablet, ordenador y Samart TV (iOS, Android, Chrome, Mozilla, Edge, Samsung LG VEWD, Android TV, Apple TV, Hisense, Chromecast, Fire TV Stick y PlayStation 4



Canales de TV en el mundo para ver el fútbol en vivo

Además de los canales de España, el partido por la primera fecha de la Liga Santander también se podrá ver en diferentes partes del mundo. De esta manera, el fútbol de España no es ajeno con las transmisiones y podrás ver el fútbol en vivo a través de las plataformas que te daremos a continuación.

Conoce los horarios y canales de televisión, pero recuerda que si en tu país no se televisa, puedes seguir el minuto a minuto en la web de El Comercio, con todas las incidencias, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y más datos que debes saber de la Liga Santander.

Argentina | 12:00 horas | DirecTV Sports

Bolivia | 11:00 horas | Tigo Sports Bolivia

Brasil | 12:00 horas | FOX Sports Brazil

Chile | 11:00 horas | DirecTV Sports

Colombia | 10:00 horas | DirecTV Sports

Costa Rica | 9:00 horas | DirecTV Sports

Cuba | 11:00 horas | TeleRebelde

Ecuador | 10:00 horas | DirecTV Sports

Estados Unidos | 10:45 – 8:45 | beIN Sports, Fanatiz

Paraguay | 11:00 horas | DirecTV Sports

Perú | 10:00 horas | DirecTV Sports



Sin Hazard, pero con Bale en el debut de Real Madrid por la Liga Santander

Eden Hazard, el heredero del 7 y el liderazgo dejado por Cristiano Ronaldo, se lesionó en el último entrenamiento antes del debut oficial contra Celta de Vigo. Una rotura muscular provoca su baja en las tres primeras jornadas y cambia el paso a Zidane que, ahora, se ve obligado a contar con Gareth Bale y James Rodríguez. Los dos eran descartes del técnico francés y la falta de ofertas de interés provoca su continuidad.

El aluvión de goles encajados en pretemporada provocó una variación táctica en el Real Madrid. Sus dos últimos partidos los jugó con tres centrales y una línea de cinco en defensa que en principio no se iba a repetir en Balaídos pero con la lesión de Hazard gana opciones. Jugaría de esta manera Militao, como única cara nueva del once, con Álvaro Odriozola en el lateral derecho ya que Dani Carvajal no recibió la revocación por parte de la RFEF de la sanción que arrastraba del pasado curso.

Por su parte, el Celta de Vigo, también alimentó sus dudas con las últimas dos derrotas de la pretemporada ante Tenerife y Lazio. Los errores defensivos graves marcaron los partidos veraniegos. Al equipo de Fran Escribá le falta equilibrio, sobre todo por la baja del mediocentro turco Okay Yokuslu, que no llegará al estreno liguero tras lesionarse a finales de mayo con su selección.

Su ausencia es un serio problema para Escribá, que carece de otro pivote defensivo. El técnico no tiene demasiada confianza ni en Jozabed ni en el joven Beltrán, que podrían salir antes de que se cierre el mercado. Por ello, todo apunta a que el último fichaje, Pape Cheikh, entraría en la medular a pesar de realizar únicamente tres entrenamientos con el grupo.

Últimos partidos del Real Madrid

26/07/19 | Real Madrid 3-7 Atlético Madrid | Champions Cup

30/07/19 | Real Madrid 0-1 Tottenham | Audi Cup

31/07/19 | Real Madrid 5-3 Fenerbahce | Audi Cup

07/08/19 | Salzburgo 0-1 Real Madrid | Amistoso

11/08/19 | Roma 2-2 Real Madrid | Amistoso



Últimos partidos de Celta de Vigo

27/07/19 | Celta de Vigo 1-0 Lille | Amistoso

03/08/19 | Unión Berlín 0-3 Celta de Vigo | Amistoso

06/08/19 | Celta de Vigo 0-1 Tenerife | Amistoso

10/08/19 | Celta de Vigo 1-2 Lazio | Amistoso