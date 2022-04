Gareth Bale viajó a Londres con el plantel para afrontar el Real Madrid vs. Chelsea por la ida de cuartos de final de la Champions League. Pese a estar con todo el grupo, el delantero, según palabras de su representante Jonathan Barnett, no tiene opciones de saltar a la cancha de Stamford Bridge.

“Imposible”, expresó el agente del ‘Expreso de Cardiff’ al ser consultado si tendrá minutos en la Liga de Campeones. Luego, el empresario argumentó que Carlo Ancelotti es el principal responsable de la inactividad del jugador en la ‘Casa Blanca’. El 24 y 29 de marzo, el extremo sumó minutos con la selección y quedó a un paso de llegar al Mundial Qatar 2022.

“Él se queda siempre en el banquillo, así que al que habrá que preguntarle por qué no juega es al señor Ancelotti. No le critico, simplemente ha tomado una decisión y es que Bale no juegue. Pero, desde luego, es decisión suya, no del jugador”, manifestó Barnett en una entrevista con el programa Deportes Cuatro.

En otro momento, el representante del futbolista se dirigió a los medios de comunicación por el tratamiento de las noticias vinculadas con Gareth. De hecho, el deportista lanzó un mensaje mediante las redes sociales sobre un artículo publicado en el que brindan detalles sobre su actual situación.

“La prensa se ha mostrado muy desagradecida con él, porque no tienen nada mejor que hacer. Nunca han hablado con él, no le conocen. Hace un par de semanas quise ir a juicio (por el duro artículo que hizo a Gareth emitir un comunicado), pero Bale me frenó, dijo que no”, sostuvo el personaje mencionado.

De otro lado, Barnett también señaló a los hinchas de Real Madrid y la postura que tomaron frente a Bale. Es más, el agente culpó a todos los fanáticos, pues consideró que la actitud mostrada contra el galés afectó en su rendimiento en la cancha.

“Si los aficionados le hubieran transmitido cariño, todo habría sido diferente. Dentro de unos años mirarán hacia atrás y recordarán al gran jugador que estuvo en el Real Madrid y lo que hizo por este club. Se van a arrepentir. Espero que esta temporada se despidan de él como merece”, sentenció en el diálogo.