En la previa del partido entre Real Madrid y Chelsea por la ida de los cuartos de final de la Champions League un duelo extradeportivo se juega fuera del verde. El técnico blues, Thomas Tuchel, afirmó que confía en el desempeño de los árbitros y en el accionar de la UEFA dejando de lado los incidentes de la Superliga Europea.

“Confío al 100% en los árbitros y en la UEFA. A este nivel seguro que enviarán a los mejores árbitros y no creo que vayan a estar condicionados por un motivo político. Es algo que no se me pasa por la cabeza”, asegura el alemán.

Asimismo, Tuchel habló sobre una posible expulsión del Real Madrid, Chelsea y otros clubes por estar a favor de la creación de la Superliga Europea. “Merecemos estar en la semifinal igual que el Real Madrid, no estamos donde estamos por motivos políticos sino por un largo recorrido en la Champions. Nos merecemos estar aquí. Si hay problemas políticos en el fútbol deben resolverse ahí, en el terreno de la política. Tenemos mucha confianza en que todo va a ir como tiene que ir”, sostiene Tuchel.

Mostró su malestar

En otro momento de la entrevista, Thomas Tuchel mostró su malestar con el nuevo formado de la Champions League, el cual se supone el origen del inicio del conflicto sobre la creación de la Superliga Europea.

“No estoy seguro de que me guste el nuevo formato de la Champions porque solo veo más partidos y con el calendario que tenemos es complicado. No es más calidad, sino más partidos. No estoy contento con la nueva Champions, pero yo no tengo voz en eso”, aseguró.

Chelsea visita a Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stefano por la ida de los cuartos de final de la Champions League en medio de una crisis extradeportiva por la creación de la Superliga Europea. El partido está programado para las 14:00 horas y es de pronóstico reservado.

