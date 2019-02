Real Madrid vs. Deportivo Alavés EN VIVO: Horarios y cómo ver partido por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Deportivo Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS: por LaLiga Santander | El Real Madrid arranca en el mes febrero con todas las expectativas puestas en sus partido de Liga, Copa del Rey y Champions League. Con la atención puesta en los tres clásicos que jugarán este mes ante Barcelona, los blancos reciben al Deportivo Alavés este domingo 3 de febrero desde las 14:45 horas (Perú y Colombia) en el estadio Santiago Bernabéu. Para ver fútbol en vivo como este encuentro hay que seguir la transmisión que traerá a sus lectores El Comercio. Asimismo, se puede ver el partido por apps móviles y canales de televisión EN DIRECTO.

El Real Madrid vs. Alavés corresponde a la fecha 22 de LaLiga Santander, torneo que es liderado por el Barcelona con 50 puntos. El Real Madrid marca con 39 unidades y un partido pendiente donde podrá acortar distancia tras el empate de los blaugranas frente al Valencia (2-2).

En el Real Madrid va ganando fuerza la opción de un nuevo triplete ofensivo. La figura de Gareth Bale como suplente no es sostenible por mucho tiempo y el galés ya se perfila titular frente al Alavés. Provocaría la salida del once de Lucas Vázquez, dado que Vinicius Jr. se ha convertido en el jugador clave para la reacción y Karim Benzema en el referente goleador y el buen juego.



Real Madrid vs. Alavés: ¿Cuáles podrían ser los posibles titulareS?

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Bale.

Deportivo Alavés: Pacheco; Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte; Pina, Manu García, Wakaso; Jony, Bastón, Calleri.



Real Madrid vs. Alavés: ¿Cuándo es la fecha del partido por LaLiga Santander?

El Real Madrid vs. Alavés corresponde a la jornada 22 de LaLiga Santander y se disputará el domingo 3 de febrero desde las 14:45 horas (Perú y Colombia). El Real Madrid inicia un febrero muy importante, donde enfrentará 3 veces al Barcelona, alineando a todos sus titulares en el Santiago Bernabéu buscando acortar distancias con el primer lugar.



Real Madrid vs. Alavés: ¿A qué hora se juega el duelo?

México: 13:45 horas

Perú: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

España: 20:45 horas

Italia: 20:45 horas

Francia: 20:45 horas

Real Madrid vs. Alavés: ¿Qué canales transmitirán el partido de la Liga Santander?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Canadá beIN Sports Canada, Radio Barca, DAZN, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana SportsMax App, Sky HD, SportsMax 2, SportsMax+

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Francia beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Japón SportsNavi Live, DAZN, WOWOW

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes