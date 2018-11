Real Madrid vs. Eibar EN DIRECTO: se medirán este sábado (7:00 am. EN DIRECTO EN VIVO vía DirecTV Sports) en el Estadio Municipal de Ipurúa en jornada 13° de la Liga española. El técnico Santiago Solari convocó a toda la plantilla en búsqueda del triunfo en condición de visitante.

El duelo entre Real Madrid y Eibar abrirá la jornada del sábado en el fútbol español, luego de la pausa para dar paso a los partidos internacionales. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Liga Santander.

Durante el parón por la fecha FIFA, Real Madrid anunció que Santiago Solari dejó de ser interino para convertirse oficialmente en el entrenador de la primera plantilla, con un contrato que tiene vigencia hasta el 2021.

Julen Lopetegui fue despedido después de la goleada contra Barcelona (5-1) y el argentino se hizo cargo del equipo. Bajo su mando y antes de firmar contrato, los blancos ganaron cuatro juegos en duelos por Copa del Rey, Liga Santander y Champions League.

El equipo de Solari marcó 15 goles y recibió solo cuatro tantos. Pero la mejor noticia para todos los hinchas ha sido que el plantel merengue ha recuperado el ánimo y la motivación que había perdido con el exseleccionador de España.

El tiempo de para ha sido importante para Real Madrid, pues ha podido recuperar a jugadores importantes como Dani Carvajal, Raphael Varane y Marcelo, quienes superaron lesiones en los últimos días.

Del mismo modo, Sergio Ramos y Gareth Bale han entrenado con normalidad. El defensa dejó la concentración de la selección de España por sufrir problemas físicos. Mientras que el galés partió al equipo nacional sin estar al ciento por ciento.

Keylor Navas no entrenó con el equipo este viernes y se presume que no llegaría al choque liguero. Nacho Fernández, Sergio Reguilón y Casemiro siguen sentidos y son descartes en el cuadro de Solari.

Por su lado, Eibar llegará con problemas al choque del sábado en casa. El conjunto de Ipurúa no podrá contar con los lesionados: Dmitrovic, Arbilla, Pape Diop. El arquero, el defensa y el volante son claves en el cuadro dirigido por José Luis Mendilibar.



Pese a los inconvenientes, Eibar buscará sumar por primera vez frente a Real Madrid. Hasta aquí hay diez antecedentes entre ambos partidos. La 'casa blanca' venció en ocho ocasiones y las otras dos fueron empate.

Real Madrid vs. Eibar: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Lucas Vázquez, Bale o Asensio y Benzema.



Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Paulo, Bigas, Cote; Orellana, Escalante, Sergio Álvarez, Cucurella; Jordán y Enrich



Real Madrid vs. Eibar: horarios del partido

México - 6:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

España - 1:00 p.m.