El Real Madrid, tercer clasificado, visitará al Eibar (8º) este sábado (7:00 a.m. EN DIRECTO EN VIVO ONLINE por ESPN) con la moral por las nubes tras clasificarse para cuartos de final de la Liga de Campeones.

A 15 puntos del Barcelona, al Real Madrid ya solo aspiran a seguir consolidándose entre los cuatro primeros en el campeonato español, mientras centran sus esperanzas de la temporada en la 'Champions'.

Real Madrid vs. Eibar: horarios en el mundo

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

España - 1:00 p.m.

Estados Unidos (Florida) - 7:00 a.m.

Real Madrid también quiere mejorar su juego de cara a lo que serán los cuartos de final de la Champions League. Uno de los jugadores más criticados en el cuadro blanco es Karim Benzema, quien falló un par de oportunidades claras ante el PSG en la vuelta.

Benzema estuvo cerca de anotar para Real Madrid ante PSG. (Video: YouTube/Foto: AFP)

"No tengo que convencer a la gente, hay gente que sabe de fútbol y sabe que Karim es muy bueno", dijo Zidane, en la rueda previa al partido de Liga del sábado contra el Eibar.

"Lo que tiene que hacer Karim es seguir", añadió el técnico blanco, recordando que "en los nueve años que está aquí ha demostrado (que merece estar en el Real Madrid) con lo que ha hecho".

Zinedine Zidane elogió al Eibar, octavo clasificado en la liga, a dos puntos de puestos de competición europea, al asegurar que "es un equipo valiente y serio", con un entrenador como José Luis Mendilibar "que tiene bien claras las cosas que hay que hacer".

"El Eibar es un equipo que siempre ha peleado por no descender, pero está demostrando que tiene más, con un entrenador que tiene bien claras las cosas que hay que hacer y me gusta mucho. Es un equipo muy valiente y serio, no me sorprende dónde está y seguro que nos lo va a poner difícil", advirtió el técnico de Real Madrid.