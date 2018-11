Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: se medirán este sábado (7:00 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por la jornada 13° de la Liga española. El duelo se desarrollará en el Estadio Municipal de Ipurúa. El cuadro blanco irá por el triunfo para recortar distancia sobre el líder del torneo: Barcelona.

La directiva de la 'casa blanca' decidió nombrar a Santiago Solari como entrenador del primer equipo. Las cuatro victorias (en la misma cantidad de juegos) convencieron al alto mando de que el argentino era la mejor opción después de la salida de Julen Lopetegui.

Con el nuevo DT, Real Madrid se recuperó en la Champions League y está a un paso de la clasificación a los octavos de final. De la misma manera, en la Liga Santander se ubica en el sexto lugar, pero a cuatro unidades del líder.

El cuadro merengue se fue al descanso por la fecha FIFA con 20 puntos y esta jornada podría recortar distancias si Barcelona, puntero con 24, no suma frente al Atlético de Madrid, tercero en la clasificación con 23.

Previo al viaje a Italia para medirse a la Roma este martes, Real Madrid ya tiene disponibles a jugadores claves de su plantilla. Es más, Solari decidió incluir a Dani Carvajal, Raphael Varane y Marcelo en la lista de viajeros.

Sergio Ramos, con problemas por presuntamente violar normas de dopaje, y Gareth Bale también fueron considerados por el argentino. Vinicius Junior también tendrá una nueva oportunidad en el cuadro merengue.

Keylor Navas no entrenó con el equipo este viernes y quedó descartado. Entonces, Kiko Casilla y Luca Zidane se suman a Thibaut Courtois como los tres porteros para medirse al Eibar. Mariano, finalmente, se quedará en casa.

Real Madrid, por Liga Santander, nunca ha perdido jugando como visitante en el campo de Eibar. Los blancos ganaron cuatro veces, marcaron 12 goles y solo recibieron dos.

Real Madrid vs. Eibar: horarios del partido

México - 6:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

España - 1:00 p.m.

Real Madrid vs. Eibar: posibles alineaciones



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Lucas Vázquez, Bale o Asensio y Benzema.



Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Paulo, Bigas, Cote; Orellana, Escalante, Sergio Álvarez, Cucurella; Jordán y Enrich