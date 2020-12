Real Madrid vs. Elche EN VIVO y EN DIRECTO | Los ‘Merengues’ miden fuerzas con los ‘Ilicitanos’ este miércoles 30 de diciembre en el juego válido por la decimosexta fecha de LaLiga Santander. El encuentro está programado para disputarse desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Manuel Martínez Valero.

¿Cómo llega Real Madrid?

Motivado por sus cinco triunfos ligueros consecutivos, Real Madrid tendrá su última presentación del año y espera cerrar el 2020 con un triunfo que le permita afianzarse en el liderato de LaLiga. El equipo dirigido por Zinedine Zidane con 32 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid (1°)

¿Cómo llega Elche?

Elche es la otra cara de la moneda y necesita sumar puntos urgentemente. Los ilicitanos suman ocho jornadas consecutivas sin ganar, lo que les ha dejado a las puertas de la zona de descenso, tras ubicarse en el puesto 16 con 15 unidades.

Real Madrid vs. Elche: antecedentes y estadísticas

El Elche ha perdido sus últimos ocho partidos ante el Real Madrid en LaLiga, tras haber perdido solo dos de sus anteriores siete ante los blancos en la competición (2V 3E 2D).

En casa, el Elche ha perdido sus últimos cuatro encuentros ante el Real Madrid en LaLiga, solo una derrota menos que en sus anteriores 17 partidos como local ante los madrileños en la competición (6V 6E 5D).

El Elche perdió sus dos últimos partidos en casa ante equipos madrileños en LaLiga, ambos en 2015 y sin marcar ningún gol, y nunca ha sufrido tres derrotas seguidos ante ellos como local sin anotar en la competición.

El Elche no ha ganado en sus últimos ocho partidos en LaLiga (5E 3D), tras haber ganado tres de sus cuatro anteriores en la competición (1E).

El Real Madrid ha ganado sus últimos cinco partidos en LaLiga, dejando su portería a cero en tres de ellos, tantas victorias como en sus anteriores 11 en la competición (5V 3E 3D).

Real Madrid vs. Elche: ¿dónde verlo en España?

La transmisión oficial del partido por LaLiga estará a cargo de Movistar Laliga 1,Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus en España. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid vs. Elche: Horarios y canales en el mundo

México - 2:30 p.m. /Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú - 3:30 p.m. / ESPN 2

Ecuador - 3:30 p.m. / ESPN Play

Colombia - 3:30 p.m. / ESPN 2

Bolivia - 4:30 p.m. / ESPN 2

Venezuela - 4:30 p.m. / ESPN Play

Chile - 5:30 p.m. / ESPN 2

Paraguay - 5:30 p.m. / ESPN 2

Argentina - 5:30 p.m. / ESPN 2

Uruguay - 5:30 p.m. / ESPN 2

Brasil - 5:30 p.m. / Fox Sports 1

España - 9:30 p.m. / Movistar Laliga 1

Real Madrid vs. Elche: últimos resultados

22/02/15 - LaLiga - Elche 0-2 Real Madrid

23/09/14 - LaLiga - Real Madrid 5-1 Elche

22/02/14 - LaLiga - Real Madrid 3-0 Elche

25/09/13 - LaLiga - Elche 1-2 Real Madrid

Real Madrid vs. Elche: probables alineaciones

Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Josema, Sánchez Miño, Josan, Marcone, Guti, Fidel, Pere Milla y Lucas Boyé.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Hazard y Benzema.

