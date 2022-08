Confían en que podrán levantar su primer título. Eintracht Frankfurt chocarán ante el Real Madrid por la Supercopa de Europa y Kevin Trapp sostuvo que es posible obtener la victoria ante el equipo ganador de la última Champions League para declaraciones a su club.

“Está en nuestro ADN que podemos hacer daño a cualquier equipo. Queremos ser un equipo contra el que sea difícil jugar, que luche y nunca se de por vencido. Son los valores básicos que hemos interiorizado. Por supuesto tenemos respeto, pero no miedo”, sostuvo el guardameta.

Asimismo, consideró que “cuando tienes la oportunidad de jugar en un partido competitivo contra un equipo que ha ganado la Champions 14 veces, no hay deleite mayor. Jugar en la Supercopa significa que has tenido éxito, te lo has ganado y has hecho un buen trabajo”.

Trapp adimitió que “será enormemente difícil. Pero, como dije, creemos que somos capaces no solo de molestar a esos equipos, sino también de vencerlos”.

El cuadro ganador de la Europa League derrotó en su camino al FC Barcelona y para su arquero, la presencia de sus aficionados será trascendental, así como lo fue ante los azulgranas: ”Jugarán un papel importante, especialmente porque hemos podido inspirar a más seguidores a través de nuestras actuaciones y con la interacción entre el equipo y los aficionados. Estoy seguro de que somos un ejemplo para muchos en el sentido de como se unen equipo y grada”.

Real Madrid y Eintracht de Frankfurt se medirán en el estadio Olímpico de Helsinki por el primer título europeo de la temporada, que premia a los campeones de la Liga de Campeones y Liga Europa de la pasada campaña.

Un encuentro en el que el conjunto blanco se ganó su derecho a estar gracias a tres remontadas épicas en el Santiago Bernabéu y una victoria (1-0) en la final de París contra el Liverpool en la que Vinicius fue el autor del tanto.