Real Madrid vs. Getafe EN VIVO este martes 09 de febrero desde las 21:00 horas de España, partido pendiente de la jornada 1 de LaLiga Santander. El equipo de Zinedine Zidane no puede perderle el paso al líder Atlético de Madrid y buscará una nueva victoria en el campeonato español. Eso sí, no contará con Sergio Ramos, pues el capitán de los merengues continúa lesionado y es una de las bajas sensibles en el club de la capital. Conoce aquí cuáles son los horarios para seguir el partido y dónde puedes ver la transmisión del encuentro.

Canales de TV para ver el Real Madrid vs. Getafe

Argentina | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia | Tigo Sports Bolivia

Canadá | beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile | DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica | Sky HD

República Dominicana | Sky HD, ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Ecuador | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador | Sky HD

Guatemala | Sky HD

Honduras | ESPNPlay Caribbean, Sky HD, ESPN2 Caribbean

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua | Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | Tigo Sports+

Perú | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España | Movistar Laliga 1, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga

Estados Unidos | Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay | DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela | DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horario para ver el Madrid vs. Getafe

España: 21:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos (Miami): 15:00 horas

Chile: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Así llega el Real Madrid al duelo por LaLiga

La victoria ante el colista liguero con Zinedine Zidane de nuevo en el banquillo tras superar el coronavirus, permitió al equipo blanco cortar una mala racha de resultados y reanudar con la victoria.

“Era importante sumar y ganar hoy para volver (a pelear por la Liga)”, afirmó el sábado un aliviado Zidane, que tiene la oportunidad el martes de sumar otros tres puntos de oro. El equipo merengue recibirá al Getafe sin su capitán Sergio Ramos, que el sábado pasó por el quirófano para operarse del menisco y ya no estuvo ante el Huesca.

Sergio Ramos, de 35 años y que todavía no ha renovado por el equipo blanco, podría estar entre cinco y seis semanas de baja, según la prensa española.

Una segunda victoria consecutiva afianzaría la moral de los blancos en su difícil pelea por LaLiga con un líder, el Atlético de Madrid, a siete puntos a la espera de lo que haga en la noche de este lunes frente al Celta en el último encuentro de la 22ª jornada del campeonato español.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Getafe

Real Madrid: Thibaut Courtois; Ferland Mendy, Nacho, Raphael Varane, Marcelo; Casemiro, Luka Modric, Isco; Vinicius, Marco Asensio, Karim Benzema.

Getafe: Rubén Yáñez, Allan Nyom, Sofian Chakla, Mathías Olivera, Suárez, Takefusa Kubo, David Timor, Nemanja Maksimovic, Cucurella, Jaime Mata y Aleñà.

Conforme a los criterios de Saber más