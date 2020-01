El Coliseum Alfonso Pérez será escenario de un duelo crucial por la fecha 19 entre Real Madrid vs. Getafe. El partido por la Liga Santander tendrá gran expectativa, para conocer si el equipo blanco puede sacar una ventaja momentánea al Barcelona, quien es el líder del fútbol español. El compromiso está programado para este sábado 4 de enero desde las 10:00 de la mañana vía DirecTV Sports en diferentes partes de Latinoamérica.

El Comercio seguirá el minuto a minuto desde la página web y te dará a conocer los mejores detalles del partido de este sábado por la Liga Santander. Además, conoce los horarios por país canales de transmisión para no ver fútbol en vivo y en directo.

Los hombres dirigidos por Zinedine Zidane volverán al ruedo este 2020 contra el Getafe. Un derbi, no tan importante contra el Atlético, pero sí un rival similar de peligroso que los colchoneros. La principal ausencia será Eden Hazard, por eso Karin Benzema será el único atacante en el Coliseum Alfonso Pérez. Lejos de ello, el técnico debe confiar en Vinicius, en Bale y en Rodrygo.

Real Madrid deberá demostrar en este primer encuentro del 2020 que todavía está con expectativas de alcanzar al líder, la cual tiene que pelear hasta el final para alcanzar la gloria. Al frente tendrá a un Getafe muy crecido, que no lo pondrá nada fácil para que los tres puntos se queden en casa.

Real Madrid viene de empatar sin goles contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu y perdió el liderato en la Liga Santander. (AFP)

¿Cómo llega el Real Madrid?

La buena dinámica en la que entró el Real Madrid de Zinedine Zidane se truncó en los últimos encuentros del 2019. Tres empates consecutivos, los dos últimos sin gol, rebajaron la euforia por el buen fútbol con triunfos que comenzaba a protagonizar. Getafe es el punto de partido de un año que debe hacer olvidar el anterior, convulso con tres técnicos y sin títulos que echarse a la boca. El inicio se asocia a la exigencia.

En el Coliseum Alfonso Pérez espera un equipo difícil de derrotar que pisó terreno de Champions tras una buena remontada en la clasificación. Será una prueba para la nueva Supercopa de España, en Arabia Saudí, para un Real Madrid sin su estrella Eden Hazard.

El belga sigue de baja en enero y se espera que Zidane de galones de nuevo a Gareth Bale buscando soluciones a los 180 minutos de juego sin gol. Lo positivo es que tampoco encajó, en el clásico del Camp Nou ni frente al Athletic Club, un punto que se examina en Getafe sin la presencia del jefe de la zaga.

El capitán Sergio Ramos debe cumplir partido de sanción por acumulación de tarjetas. El brasileño Militao será el elegido para ocupar su hueco, con Ferland Mendy en el lateral izquierdo mientras Marcelo recupera tono físico. Recupera Zidane a Casemiro en el medio centro, lo que le permite dar mayor recorrido a su jugador revelación, Fede Valverde.

Todo apunta a una nueva suplencia de Luka Modric, con la figura de Isco Alarcón en el once si el técnico apuesta por cuatro centrocampistas o la entrada de un brasileño, Rodrygo o Vinicius, si juega con tridente ofensivo.

¿Cómo llega el Getafe?

Por su parte, el Getafe intentará acabar con una racha de siete años sin ganar al Real Madrid para recuperar la senda de la victoria en la Liga y volver a pelear por la cuarta plaza de la que es dueño el Atlético de Madrid. Fue suya hasta caer en Villarreal (1-0), en un partido que le bajó de la nube y acabó con una racha de ocho partidos oficiales sin conocer la derrota. El mejor año de la historia del club presidido por Ángel Torres finalizó con ese mal sabor de boca y el 2020 lo quieren iniciar a lo grande, ganando al Real Madrid y demostrando que pueden superar a uno de los grandes.

El Getafe no gana al equipo blanco en el Coliseum Alfonso Pérez desde el curso 2012/13, cuando el portugués José Mourinho estaba en el banquillo blanco y perdió 2-1 por los goles de Juan Valera y Abdel Barrada. Desde entonces, el Getafe acumula cuatro derrotas y un empate, el de la pasada campaña en un partido sin goles. Ahora, en un año histórico, vivo en tres competiciones y a gran nivel, quiere volver a dar la campanada.

Para ello, Bordalás tendrá que lidiar con dos posibles bajas, una de ellas importante. Una gastroenteritis podría dejar fuera de juego a Jason Remeseiro, uno de sus fijos. Si no llega a tiempo, Francisco Portillo tiene opciones de ocupar su hueco en el centro del campo.

Además, el brasileño Robert Kenedy, uno de sus revulsivos para revolucionar las segundas partes, no se ha recuperado al cien por cien de unas molestias físicas y podría unirse a la baja asegurada por sanción del uruguayo Mathías Olivera y a los lesionados Filip Majnolovic y Markel Bergara, que podría anunciar su despedida del fútbol en las próximas fechas.

El resto del once, si no hay sorpresas, será el habitual del Getafe en Liga Santander con una nueva pelea en la delantera por conseguir dos de los tres puestos en juego: Jaime Mata, Jorge Molina y Ángel Rodríguez luchas por no sentarse en el banquillo.

Alineaciones posibles entre Real Madrid vs. Getafe:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale y Benzema.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason o Portillo, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata y Ángel.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs. Getafe

Argentina: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Argentina

Brasil: FOX Premium

Canadá: beIN Sports en Español, beIN Sports Canada, beIN Sports Connect

Chile: DirecTV Sports Chile, DirecTV Play Deportes

Colombia: DirecTV Sports Colombia, DirecTV Play Deportes

Ecuador: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Ecuador

Francia: beIN Sports 2, beIN Sports Connect

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DirecTV Sports Perú, DirecTV play Deportes

Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz USA, beIN Sports en Español, beIN Sports Connect

Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DirecTV Play Deportes

Horarios por país para el Real Madrid vs. Getafe

Argentina: 12:00 pm

Bolivia: 11:00 am

Brasil: 12:00 pm

Chile: 12:00 pm

Colombia: 10:00 a m

Ecuador: 10:00 am

Perú: 10:00 am

Paraguay: 12:00 pm

Uruguay: 12:00 pm

Venezuela: 11:00 am

España: 4:00 pm

Estados Unidos, Chicago: 10:00 am

Estados Unidos, Denver: 9:00 am

Estados Unidos, Los Ángeles: 7:00 am

Últimos partidos del Real Madrid

07/12/19 | Real Madrid 2-0 Espanyol | Liga Santander

11/12/19 | Club Brujas 1-3 Real Madrid | Champions League

15/12/19 | Valencia 1-1 Real Madrid | Liga Santander

18/12/19 | Barcelona 0-0 Real Madrid | Liga Santander

22/12/19 | Real Madrid 0-0 Athletic Blu | Liga Santander

Últimos partidos de Getafe

08/12/19 | Eibar 0-1 Getafe | Liga Santander

12/12/19 | Getafe 3-0 Krasnodar | Europa League

15/12/19 | Getafe 2-0 Real Valladolid | Liga Santander

18/12/19 | El Palmar 1-2 Getafe | Copa del Rey

21/12/19 | Villarreal 1-0 Getafe | Liga Santander

Conoce el Coliseum Alfonso Pérez en 360 por Google Maps