José Bordalás, entrenador del Getafe, es el principal protagonista tras el partido del Real Madrid vs. Getafe, a pesar de que su equipo cayó por 2-0. El técnico se mostró muy afectado con la sanción sobre Djené por la falta que cometió sobre Lucas Ocampo en el partido ante Sevilla y pidió que las críticas cesen.

En una jugada divida, el defensor pisó duramente al atacante argentino y le generó un “esguince de grado II” en el tobillo izquierdo. Desde entonces, las redes sociales le hacen la vida imposible al defensor.

“Fue una acción fortuita y se le está criminalizando. Esperábamos más apoyo, incluso desde el club, pero esto es lo que falta en el fútbol. Tras cuatro años éxitos llega un mal año y hay que ser consciente”, expresó Bordalás tras el encuentro en el Alfredo Di Stéfano.

“Creo que ha afectado bastante lo del Pizjuán, de hecho Djené estaba con nosotros a la espera de conocer la sanción. Al final me pidió irse a casa porque le estaban matando en redes y parecía que había cometido un crimen. Hoy tenían temor a poder hacerlo daño a algún jugador del Real Madrid”, explicó.

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con dos partidos a Djene Dakonam por su expulsión en el Sevilla-Getafe (3-0), tras la entrada sobre Ocampos.

El entrenador del Getafe también se mostró preocupado por el momento que vive su equipo en LaLiga. Se encuentran en la decimotercera posición y al ganar tan solo un partido de los últimos cinco que disputó.

“Estamos preocupados por vernos solos, he recibido apoyo por algunos compañeros de prensa, pero se nos ha criticado en exceso. Nosotros no hemos matado a nadie. Somos profesionales. Está atemorizado porque no quiere ser la diana y ver la que se arma semana tras semana”, dijo Bordalás.