Real Madrid vs. Getafe: merengues no se salvaron de los memes a pesar de la victoria | FOTOS El triunfo del equipo de Zinedine Zidane sobre Getafe no pasó desapercibido en redes sociales

1/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

2/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

3/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

4/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

5/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

6/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

7/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

8/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

9/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

10/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

11/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.

12/12 Real Madrid tiene cinco puntos de ventaja sobre Barcelona a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada 2019/2020 de LaLiga.