Real Madrid vs. Getafe: Vinicius Junior es descartado por Zinedine Zidane en la previa del partido Vinicius Junior, después de superar una lesión, esperaba regresar en el Real Madrid vs. Getafe. Sin embargo, el entrenador aseguró que aún no está en buena forma

Vinicius Junior tendrá que esperar para volver con Real Madrid. (Foto: AP) Vinicius Junior tendrá que esperar para volver con Real Madrid. (Foto: AP)