Real Madrid vs. Girona EN VIVO: Cómo, cuándo, dónde ver y seguir partido por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Girona EN VIVO ONLINE GRATIS: por LaLiga Santander | Lo único que deseará el Real Madrid en su partido contra el Girona es ganar el partido para recuperar el segundo lugar en la Liga española. Atlético Madrid lo pasó en la tabla tras vencer al Rayo Vallecano y el Barcelona le sacó 9 puntos de ventaaja al derrotar al Valladolid. Para ver fútbol en vivo, como este cotejo hay para elegir distintas opciones, entre apps móviles, canales de TV y páginas webs como El Comercio, que le llevarán a sus lectores toda la información detallada del encuentro, con goles, incidencias y polémicas que deje el encuentro.

Por la fecha 24 de LaLiga Santander, el Real Madrid vs. Girona abrirá la jornada del domingo en el torneo. El duelo será arbitrado por el colegiado Guillermo Cuadra Fernández, que esta temporada dirigió el partido en el que el Levante derrotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Al Girona, en tanto, lo tuvo frente al Valladolid y el Sevilla.

El Real Madrid ha tenido un repunte notorio en la presente temporada. Lleva 5 victorias consecutivas en LaLiga Santander, empató en las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona de visita y a mitad de semana venció en Holanda al Ajax por los octavos de final de la Champions League.

El Comercio cubrirá el minuto a minuto EN VIVO y EN DIRECTO del partido Real Madrid vs. Girona para todos sus lectores por LaLiga Santander. En su portal web podrá encontrar los goles y jugadas del choque.

Real Madrid vs. Girona: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por LaLiga Santander?

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos; Lucas Vázquez, Bale o Vinicius, Mariano.

Girona: Bono; Pedro Porro, Ramalho, Pedro Alcalá, Juanpe, Valery Fernández o Raúl García; Pere Pons, Aleix García o Douglas Luiz, Àlex Granell; Portu, Stuani.



Real Madrid vs. Girona: ¿A qué hora es el partido?

México: 05:00 horas

Perú: 06:00 horas

Colombia: 06:00 horas

Ecuador: 06:00 horas

Estados Unidos: 06:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 07:00 horas

Bolivia: 07:00 horas

Argentina: 08:00 horas

Paraguay: 08:00 horas

Chile: 08:00 horas

Uruguay: 08:00 horas

Brasil: 09:00 horas

España: 12:00 horas

Italia: 12:00 horas

Francia: 12:00 horas

Japón: 20:00 horas

Real Madrid vs. Girona: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por Laliga Santander?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil Fox Premium

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Italia DAZN

Japón WOWOW, DAZN, SportsNavi Live

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España beIN Sports Connect España, Movistar+, beIN LaLiga

Reino Unido Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs. Girona: Últimos partidos del Real Madrid

31/01/19 CDR Girona 1 - 3 Real Madrid

03/02/19 PRD Real Madrid 3 - 0 Deportivo Alavés

06/02/19 CDR Barcelona 1 - 1 Real Madrid

09/02/19 PRD Atlético Madrid 1 - 3 Real Madrid

13/02/19 ULD Ajax 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid vs. Girona: Últimos partidos del Girona

24/01/19 CDR Real Madrid 4 - 2 Girona

27/01/19 PRD Girona 0 - 2 Barcelona

31/01/19 CDR Girona 1 - 3 Real Madrid

03/02/19 PRD Eibar 3 - 0 Girona

09/02/19 PRD Girona 0 - 2 Huesca