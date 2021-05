¿A qué hora y en qué canal ver Real Madrid vs. Granada en vivo? Este jueves 13 de mayo el Real Madrid se juega una nueva ‘final’ en LaLiga Santander, donde deberá obtener sí o sí una victoria para superar al Barcelona en la tabla y mantenerse a dos del Atlético de Madrid, que se llevó la victoria ante Real Sociedad. El equipo dirigido por Zinedine Zidane enfrenta a Granada en Nuevo Los Cármenes y aquí te traemos la guía completa del partido.

Real Madrid quiere seguir a 2 puntos del Atlético

Real Madrid no puede ceder más puntos en LaLiga. Luego de la victoria del Atlético de Madrid ante Real Sociedad y del empate 3-3 entre Barcelona y Levante, los merengues tienen la chance de quedar como escoltar del conjunto colchonero si logran una victoria. Actualmente la tabla indica que el equipo de Simeone es líder con 80 puntos, Barcelona le sigue con 76 y Real Madrid tiene 75, por lo que una victoria será fundamental para seguir a 2 de la cima.

Los de Zidane vienen de empatar 2-2 ante Sevilla y ya no pueden dejar escapar más unidades. A falta de dos fechas deben ganarlo todo y esperar al menos un tropiezo (empate o derrota) del Atlético si quieren ser campeones de LaLiga. Eso sí, el equipo merengue se encuentra mermado debido a algunas bajas y no contará con jugadores como Carvajal, Sergio Ramos, Mendy y Marcelo, quienes no completarán la temporada debido a que se encuentran lesionados.

Horarios del partido Real Madrid vs. Granada

España: 22:00 horas

Perú: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos (este): 16:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 13:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Centroamérica: 14:00 horas

Canales de TV para ver Real Madrid vs. Granada

España | Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Argentina | ESPN Sur

Bolivia | ESPN Sur

Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile | ESPN Sur

Colombia | ESPN Sur

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | ESPN Sur, ESPN Andina

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | ESPN Sur

Perú | ESPN Sur

Estados Unidos | beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay | ESPN Sur

Venezuela | ESPN Sur, ESPN Andina

Posibles formaciones del Real Madrid vs. Granada

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Miguel Gutiérrez; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos; Benzema y Asensio o Hazard.

Granada: Aarón o Rui Silva; Foulquier, Germán, Duarte, Quini, Eteki, Gonalons, Fede Vico; Machís, Puertas y Jorge Molina.

