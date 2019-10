Imperdible. Real Madrid y Granada medirán fuerzas este sábado 5 de octubre por la fecha 8 de LaLiga Santander. El partido, que se jugará en el Santiago Bernabéu, arrancará a las 09:00 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes, mientras que en España se jugará a las 16:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y Mitele Plus.

El Comercio, desde su página web, seguirá el minuto a minuto del partido entre Real Madrid vs. Granada por LaLiga Santander, con todos los goles, jugadas polémicas, estadísticas y más información que necesitas saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ EN DIRECTO | Champions League 2019-2020 EN VIVO: conoce cómo ver todos los partidos por la fase de grupos

▷ Semifinales de la Copa Libertadores EN VIVO y EN DIRECTO: seguir ONLINE los vibrantes partidos

Real Madrid empató 0-0 con Atlético de Madrid por la fecha 7 de LaLiga Santander. (AFP)

Luego del agridulce empate 2-2 con Club Brujas por la fecha 2 del Grupo A de la Champions League, la ‘Casa Blanca’ está mentalizada en alegrar a su hinchada logrando un nuevo triunfo en el certamen doméstico.

Sobre todo teniendo en cuenta que su último compromiso en LaLiga Santander también acabó en igualdad: 0-0 con Atlético de Madrid, resultado que le valió para llegar a los 15 puntos en 7 jornadas disputadas y ubicarse, de momento, en la cima de la tabla.

Sin embargo, ello no le transmite mucha tranquilidad a Real Madrid, pues ahora se medirá con un Granada que atraviesa un buen presente, al punto de estar, por ahora, en el segundo casillero con 14 unidades y no conocer la derrota desde la jornada 2 del certamen doméstico, cuando perdió contra el Sevilla (2-0).

Granada venció 1-0 a Leganés por la fecha 7 de LaLiga Santander. (AFP)

Desde entonces el elenco comandado por Diego Martínez Penas ha mostrado un fútbol que le ha permitido superar a equipos importantes, como el Espanyol (3-0) y el Barcelona (2-0).

Precisamente su último buen resultado lo registró en la fecha 7 de LaLiga Santander: victoria 1-0 ante el Leganés, por lo que el Granada afrontará el compromiso con el Real Madrid sumamente motivado.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Granada

Real Madrid: T. Courtois, Nacho, S. Ramos, R. Varane, D. Carvajal, Casemiro, Eden Hazard, T. Kroos, James Rodríguez, G. Bale y K. Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Granada: Rui Silva, V. Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Carlos Neva, Y. Herrera, A. Montoro, J. A. R. Díaz, R. Azeez, D. Machís y Soldado.

DT: Diego Martínez Penas.

¿Dónde y cómo seguir en vivo el Real Madrid vs. Granada por LaLiga Santander?

Perú: 09:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

España: 16:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y Mitele Plus

México: 09:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 11:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 11:00 horas (en Brasilia) vía ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil

Colombia: 09:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 11:00 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 09:00 horas (en Quito) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 11:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Venezuela: 10:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 10:00 horas horas vía Tigo Sports Bolivia

Últimos partidos del Real Madrid

18/09/19 | PSG 3-0 Real Madrid | Champions League

22/09/19 | Sevilla 0-1 Real Madrid | LaLiga Santander

25/09/19 | Real Madrid 2-0 Osasuna | LaLiga Santander

28/09/19 | Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

01/10/19 | Real Madrid 2-2 Club Brujas | Champions League

Últimos partidos del Granada

01/09/19 | Espanyol 0-3 Granada | LaLiga Santander

15/09/19 | Celta de Vigo 0-2 Granada | LaLiga Santander

21/09/19 | Granada 2-0 Barcelona | LaLiga Santander

24/09/19 | Real Valladolid 1-1 Granada | LaLiga Santander

28/09/19 | Granada 1-0 Leganés | LaLiga Santander