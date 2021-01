Zinedine Zidane pudo perderse el Real Madrid vs. Osasuna a causa del coronavirus. El entrenador estuvo en contacto con una persona de su entorno que dio positivo. Sin embargo, el DT salió negativo en un test de antígenos y ese resultado se repitió en la PCR a la que se sometió. De todos modos, fue enviado a cuarentena.

Con la autorización de la Liga de Fútbol Profesional para dirigir el último entrenamiento de equipo y el partido del sábado, el galo reveló como vivió el aislamiento. “A la espera. Pero al final he dado negativo y ya está. Estuvimos preparados por si pasaba algo. Al final puedo estar con el equipo hoy y viajar. Ahora vamos a centrarnos en el partido”, declaró este viernes en conferencia de prensa.

De otro lado, la situación de Sergio Ramos y Lucas Vázquez, quienes no han aceptado las propuestas de renovación del club y desde el 1 de enero pueden llegar a un acuerdo con cualquier equipo, volvió a ser tratada por Zidane con el deseo de que se solucione sus situaciones con rapidez y sin afectar al rendimiento deportivo.

“Hemos hablado, pero al final lo importante es que se arregle. Lo que quiero para mis jugadores es que se arregle cuanto antes, que ellos estén preparados para jugar y entrenar, para hacer las cosas bien, eso es lo más importante”, destacó.

El técnico madridista fue claro al reconocer que no desea verlos con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. “No lo quiero, pero en el fútbol no se sabe nunca. Lo que queremos para los jugadores es que se arregle. Saben lo que pienso y veremos lo que pasa, de momento Sergio y Lucas están aquí”.

