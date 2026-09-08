Real Madrid vs Inter en vivo: partido por Champions League
11:01
- Posible alineación Real Madrid
Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Federico Valverde; Yan Diomande, Vinícius Junior y Kylian Mbappé.
10:57
- Posible alineación Inter
Josep Martínez; Benjamin Pavard, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Petar Sučić, Carlos Augusto; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.
10:30
- ¿Cómo llega Real Madrid al juego de hoy contra Inter?
- Los merengues perdieron en la más reciente fecha de la liga de España por 1-0 ante Betis en Sevilla. El equipo de Mourinho es tercero en la tabla de posiciones con 9 unidades.
10:24
- ¿Cómo llega Inter de Milán al partido contra Real Madrid?
- El equipo italiano inició la temporada de la mejor forma posible. El Inter es colíder de la Serie A junto a la Roma, con tres victorias en los tres partidos disputados hasta el momento. En su último partido antes de afrontar este duelo, remontó en casa al Nápoli 3-2 con un doblete de Lautaro y otro tanto de Thuram.
10:23
- El director técnico de Real Madrid, José Mourinho , destacó que para su equipo es importante arrancar la competición en condición de local. “Vamos a competir y queremos ganar al Inter. Empezar en el Bernabéu es una motivación más".
10:20
- En España , el partido de Real Madrid vs Inter será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.
10:18
- ¿Dónde ver el partido por TV y streaming?
- Si deseas ver el partido Real Madrid vs Inter por TV, tendrás que sintonizar la señal de ESPN , mientras que, si deseas verlo online vía streaming, tendrás que descargar la app de Disney +.
10:15
- El compromiso comenzará a las 9 p.m. de Madrid (2 p.m en Lima) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.
10:13
- Real Madrid debuta en la Champions League en condición de local ante Inter de Milán , cuadro italiano que intentará dar el primer golpe de la competición en el Santiago Bernabéu.
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