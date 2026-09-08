Por Redacción EC

Real Madrid vs Inter en vivo: partido por Champions League

11:01
  • Posible alineación Real Madrid

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Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Federico Valverde; Yan Diomande, Vinícius Junior y Kylian Mbappé.

10:57
  • Posible alineación Inter

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Josep Martínez; Benjamin Pavard, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Petar Sučić, Carlos Augusto; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

10:30
  • ¿Cómo llega Real Madrid al juego de hoy contra Inter?
  • Los merengues perdieron en la más reciente fecha de la liga de España por 1-0 ante Betis en Sevilla. El equipo de Mourinho es tercero en la tabla de posiciones con 9 unidades.
10:24
  • ¿Cómo llega Inter de Milán al partido contra Real Madrid?
  • El equipo italiano inició la temporada de la mejor forma posible. El Inter es colíder de la Serie A junto a la Roma, con tres victorias en los tres partidos disputados hasta el momento. En su último partido antes de afrontar este duelo, remontó en casa al Nápoli 3-2 con un doblete de Lautaro y otro tanto de Thuram.
10:23
  • El director técnico de Real Madrid, José Mourinho , destacó que para su equipo es importante arrancar la competición en condición de local. “Vamos a competir y queremos ganar al Inter. Empezar en el Bernabéu es una motivación más".
10:20
  • En España , el partido de Real Madrid vs Inter será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.
10:18
  • ¿Dónde ver el partido por TV y streaming?
  • Si deseas ver el partido Real Madrid vs Inter por TV, tendrás que sintonizar la señal de ESPN , mientras que, si deseas verlo online vía streaming, tendrás que descargar la app de Disney +.
10:15
  • El compromiso comenzará a las 9 p.m. de Madrid (2 p.m en Lima) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.
10:13
  • Real Madrid debuta en la Champions League en condición de local ante Inter de Milán , cuadro italiano que intentará dar el primer golpe de la competición en el Santiago Bernabéu.

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