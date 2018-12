Real Madrid y Kashima Antlers se medirán en las semifinales del Mundial de Clubes 2018. El cuadro japonés avanzó a la ronda previa a la final luego de vencer al Chivas de Guadalajara este sábado (3-2).

Chivas cayó 3-2 contra Kashima Antlers y fue eliminado del Mundial de Clubes 2018



Real Madrid debutará en el torneo frente al campeón asiático. Este partido se jugará el miércoles 19 de diciembre desde las 11:30 a.m. (en el territorio peruano) y será transmitido por la señal de FOX Sports.

El Estadio Jeque Zayed, en la ciudad de Abu Dabi, será el escenario para la segunda semifinal del Mundial de Clubes 2018 entre Real Madrid y Kashima Antlers. Ese mismo coloso se utilizará para la gran final.

Luka Modric, flamante dueño del Balón de Oro 2018, aseveró que no abandonará el Real Madrid por nada del mundo. "Cumpliré mi contrato hasta el final", dijo. (Foto: EFE)

El equipo dirigido por Santiago Solari ha ganado las dos últimas ediciones del torneo (con Zinedine Zidane como entrenador). Precisamente, el cuadro japonés fue el rival vencido en la edición del 2016.

En aquella ocasión, Kashima Antlers sorprendió al Real Madrid en ese duelo jugado en Japón. Karim Benzema abrió la cuenta, pero Gaku Shibasaki colocó el 1-1. Cristiano Ronaldo nuevamente adelantó y el mismo futbolista puso el 2-2.



Sin embargo, el cuadro merengue se valió del buen juego de sus figuras y el oficio en este tipo de definiciones para cerrar el partido con un doblete de Cristiano Ronaldo. De ese modo, con el 4-2, levantaron el trofeo.

Dos años después, Kashima Antlers quiere aprovechar el momento irregular de Real Madrid para intentar cobrarse una revancha en el Mundial de Clubes.

Real Madrid vs. Kashima Antlers: horarios y canales

México 10:30 a.m. (FOX Sports)

Perú 11:30 a.m. (FOX Sports)

Ecuador 11:30 a.m. (FOX Sports)

Colombia 11:30 a.m. (FOX Sports)

Estados Unidos: 11:30 a.m. (Telemundo).

Bolivia 12:30 p.m. (FOX Sports)

Argentina 1:30 p.m. (FOX Sports)

Chile 1:30 p.m. (FOX Sports)

Uruguay 1:30 p.m. (FOX Sports)

Paraguay 1:30 p.m. (FOX Sports)

España 5:30 p.m. (TVE La 1)